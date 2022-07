“Sono di acciaio inox” Shaila Gatta, momenti indescrivibili: esce dall’acqua e si asciuga nella maniera più piccante – VIDEO

Shaila Gatta ha fatto sognare sfoggiando un bikini da urlo. Il fisico statuario ha mandato in tilt i fan, Instagram si blocca.

Curve esplosive e fisico definito. Shaila Gatta ha fatto girare la testa dei fan, scoprendo le sue forme da dea con un nuovo post condiviso sulla sua seguitissima pagina Instagram, da ben 866 mila follower.

25 anni, fascino incredibile, carriera da ballerina e showgirl dagli innumerevoli successi. Anno dopo anno, Shaila si è affermata nel settore sugli schermi, dapprima partecipando ad “Amici” poi “Striscia la Notizia”.

Tra la sua verve e il suo fisico da urlo, ha conquistato molto successo: adorata anche per i suoi contenuti social, è seguitissima su Instagram.

Il suo feed è un sogno a occhi aperti in cui racconta la sua vita scandita tra set e shooting. Ogni contenuto fa il pieno di like come è accaduto con l’ultimo condiviso.

Shaila Gatta, bikini stratosferico: fisico da urlo

