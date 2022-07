Un altro tragico incidente, questa volta a Treviso. Un SUV si spenge improvvisamente mentre pratica una retromarcia e cade in un fosso con un canale; morta una donna.

Una coppia di amici di origini trevigiane è rimasta coinvolta in un tragico incidente nella serata del 22 luglio.

I due stavano viaggiando insieme all’interno di un SUV, quando l’uomo, che era alla guida ha iniziato una manovra di retromarcia, durante la quale il veicolo si è spento ed è finito dentro ad un fosso con un canale, dopo essere caduto per alcuni metri.

La vittima è morta sul colpo. Le indagini verranno portate avanti dai carabinieri della compagnia del Bobbio

L’incidente è avvenuto nei pressi di Bobbio nella zona del Piacentino (Val Trebbia) precisamente nella località di Rio Foino.

Nell’impatto la donna, Guglielmina Follini di 63 anni, ha perso la vita, mentre lui, all’arrivo del 118, è stato trasportato d’urgenza in ospedale dopo aver riportato alcune ferite e contusioni.

I rilievi sul posto e le indagini sulla dinamica dell’incidente sono a cura dei carabinieri della compagnia del Bobbio, che stanno portando avanti le ricerche per fare luce sui fatti.

Secondo una prima ricostruzione, dopo lo spegnimento, la vettura ha indietreggiato per alcuni metri, il conducente non è riuscito a riprenderne il controllo e, così, pare che il veicolo sia caduto in un burrone.

Mentre precipitava il SUV si sarebbe ribaltato e, quindi, l’abitacolo si sarebbe, poi, piegato su se stesso schiacciando la vittima, la quale sarebbe deceduta immediatamente sul colpo. Il superstite, anche lui 60enne, invece, è attualmente in totale stato confusionale.

Ancora non si sa il motivo, molte sono le ipotesi al vaglio, ma tra quelle più plausibili ci sarebbe anche il malfunzionamento o un guasto al freno a mano. Nei prossimi giorni verrà ascoltato l’uomo dai carabinieri, che faranno una relazione con tutti i dettagli della testimonianza; solo così si potrà in via definitiva capire il motivo della tragedia.