Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, rivelazioni piccanti sull’ex coppia più amata: ecco come si sono riavvicinati dopo anni

I due si sono riavvicinati grazie a una disciplina sportiva amata da entrambi, a raccontarlo proprio il maestro che li ha seguiti nei mesi scorsi.

Li abbiamo visti sorridenti sul palco di “Michelle Impossible” la scorsa primavere e ritrovarsi come vecchi amici nell’ultimo clip video di Eros intitolato ‘Ama’.

Per quest’ultima occasione Michelle Hunziker aveva rivelato sui social il suo “amore” ritrovato con l’ex marito: “Dopo 26 anni dall’uscita di ‘Più bella cosa’ sono cambiante tante cose, l’amore si evolve, cambia, ma è sempre amore”. Una dichiarazione che ha fatto emozionare molti per la sincerità di sentimenti emersi con così tanta naturalezza.

I due ex marito e moglie non hanno mai negato di aver sempre mantenuto un buon rapporto per il bene di Aurora, ma ora più che mai hanno davvero trovato una serenità che raramente si può notare in altre coppie separate.

Il merito è stato anche di una pratica sportiva che hanno svolto insieme e che li ha uniti immensamente. Ne ha parlato il loro senpai intervistato dal Corriere.

Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti di nuovo insieme, parla il maestro di karate

Si tratta del maestro Luigi Passamonte che, intervistato dal Corriere, ha svelato come il karate abbi unito spiritualmente questa coppia dopo tanti anni di lontananza.

Il senpai, ovvero la denominazione di maestro legata a questa disciplina, ha spiegato di aver iniziato a lavorare con Eros Ramazzotti al Kyokushinkai karate a partire dal 2019, anno in cui lui era alla ricerca di una maggiore spiritualità personale. Passamonte lavorava come responsabile della sicurezza ai suoi concerti, una chiacchiera nel dietro le quinte è bastata per creare subito feeling tra di loro.

“(…) in tv, con Michelle, disse che grazie a noi era diventato una persona migliore. Mi sono commosso. E poi adesso sul palco si muove molto meglio: ha svolto un lavoro duro, prima giornaliero, ora selezionato”.

Eros ne ha parlato con la ex moglie che si è avvicinata alla disciplina in maniera energica e vitaminica, tanto che è diventata anche cintura blu dopo un duro esame. “Su input di Eros: è successo dopo il lockdown, lei aveva bisogno di sentirsi più sicura dopo aver avuto qualche problema di stalking”, spiega sempre il maestro.

A sui dire Michelle si è sempre rivelata una vera campionessa con performance eccezionali: “Lo devo dire che, se non avesse lavorato in tv, avrebbe potuto fare l’atleta senza problemi”. Sembra addirittura che la showgirl sarebbe pronta anche ad un incontro dal vivo.