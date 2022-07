Le parole della mamma di Elisa Isoardi svelano perché la figlia non ha costruito una famiglia. La conduttrice rivela le sue intime motivazioni.

Elisa Isoardi, conduttrice ed ex modella, è nata a Cuneo nel 1982. Si affaccia nel mondo dello spettacolo, giovanissima, tra concorsi di bellezza e corone indossate. Nel 2000 vince il titolo di Miss Cinema concorrendo nel programma Miss Italia. Tuttavia la strada che la reginetta sa di dover percorrere è quella della recitazione.

Elisa dopo essersi diplomata presso una scuola di recitazione a Roma ed aver successivamente preso parte ad alcune produzioni teatrali, inizia, in parallelo, ad apparire con puntualità all’interno del teleschermo italiano.

L’attrice mentre prosegue il cammino recitativo continua anche a coltivare la passione per la moda. Elisa difatti sfila a Milano per importanti campagne pubblicitarie come modella. Le più importanti esperienze giungono nei primi anni del 2000, segnando l’orizzonte lavorativo dell’Isoardi; la conduzione televisiva.

Le rigide dichiarazioni di Elisa Isoardi: “la verità? Voglio essere serena”

La conduttrice italiana è in attesa di fare il grande ritorno tra gli Studi Rai. Condurrà a partire da settembre una trasmissione tutta sua, “Vorrei dirti che…“, la quale andrà in onda ogni domenica nella fascia pomeridiana.

L’allontanamento di Elisa dal mondo televisivo, più di due anni, l’ha posta nel mirino dei mass-media. Lo scopo mediatico vede la ricerca non solo delle motivazioni alla base della pausa televisiva dell’Isoardi bensì pone al centro una questione molto personale.

La vita privata di Elisa. Sulla soglia dei quarant’anni, i giornalisti si domandano se la bella conduttrice nasconda dei motivi per i quali essa non abbia voluto costruire una famiglia tutta sua. Questo silenzio viene rotto da un’intervista rilasciata dall’Isoradi per Tv, Sorrisi e Canzoni, nella quale parla apertamente di se stessa.

Elisa con schiettezza e onestà rivela che ogni persona, come ogni donna, prima di essere mamma o moglie, è alla ricerca della propria serenità; delinea priorità ed obiettivi che permettano di raggiungere la soddisfazione e appagamento personale.

L’soardi ha una precisa concezione dell’amore e della maternità, stringe i consigli della mamma, “mi ha sempre detto di sentirmi realizzata non sposata“; oggi ha le idee più chiare che mai. Elisa vuole la “sua“ serenità, cucita da se stessa, per se stessa.

La conduttrice rivela semplicemente che ognuno ha i propri sogni ed essi per poter essere realizzati devono essere perseguiti con determinazione. L’unica cosa che cambia è l’obiettivo, non l’amore e il sacrificio per il raggiungimento di esso.

Elisa ribadisce il centro del suo pensiero, nonché fulcro per le sue scelte nella vita: l'”essere donna“, nel 2022 più che mai, non è relegato al ruolo di mamma o quello di affiancamento ad un uomo. Ogni persona si completa grazie alla cura e responsabilità di sè.