Dramma sulla statale, bici travolta da un’auto: ragazzo perde la vita

Dopo il violento impatto, il 27enne è stato sbalzato dalla sella finendo rovinosamente sull’asfalto. Il conducente della vettura si è subito fermato ed ha chiamato i soccorsi. Purtroppo, però, al loro arrivo per il giovane era ormai troppo tardi. Fatali le ferite riportate.

Sotto choc la comunità di Zerfaliu, in provincia di Oristano, per la morte di Gianluca Podda, pastore 27enne, deceduto ieri notte, tra martedì 26 e mercoledì 27 luglio, in un drammatico incidente.

Secondo quanto è stato ricostruito dai carabinieri, si legge in un articolo de La Nuova Sardegna, il 27enne stava tornando a casa percorrendo in sella alla sua bicicletta la strada statale 292 che collega Nurachi alla frazione di Donigala. Improvvisamente, è sopraggiunta un’Audi A3, condotta da un uomo, che ha centrato in pieno la due ruote scaraventando sull’asfalto il giovane.

L’automobilista, fermatosi a prestare soccorso, ha dato subito l’allarme e sul luogo dell’investimento sono arrivati i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 ed i carabinieri. I medici hanno provato disperatamente a strappare alla morte Podda, ma non c’è stato nulla da fare. Troppo gravi i traumi riportati.

I militari dell’Arma si sono, invece, occupati dei rilievi ed hanno ascoltato la testimonianza del conducente dell’Audi per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’investimento costato la vita al ragazzo. Per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi, scrive La Nuova Sardegna, il tratto interessato è stato chiuso al traffico e riaperto dopo circa tre ore.

La comunità di Zerfaliu si è stretta alla famiglia del 27enne, che lavorava come aiuto pastore presso un’azienda agricola di zona.