Travolta da un treno a Roma: la donna si sarebbe sdraiata sui binari

Una tragedia per la quale non si capiscono ancora i moventi. Una donna si sarebbe sdraiata sui binari e sarebbe morta travolta dal treno

Tragedia sui binari della stazione. Un caso di cui non si spiegano i motivi e per il quale si sono attivati immediatamente i soccorsi e soprattutto le indagini della Polizia di Stato. Un treno in arrivo, i binari vuoti e una scena che non ci si augura di vedere mai.

E’ accaduto oggi, intorno alle 17,30, nella Capitale, a Roma quando una donna si sarebbe sdraiata sui binari della Stazione. Una tragedia che vede coinvolti i Vigili del Fuoco accorsi immediatamente sul luogo dell’accaduto. Una persona è morta così, schiacciata da un treno in transito. Si tratterebbe di una donna che si è sdraiata sui binari del treno mentre era in arrivo alla Stazione Termini di Roma.

Non ha potuto evitare l’impatto: la tragedia raccontata dal macchinista del treno

L’incidente che ha avuto luogo sui binari della Stazione Termini di Roma ha creato non pochi disagi sul nodo ferroviario. In un comunicato ufficiale Trenitalia, come riporta TGCOM24, ha annunciato i ritardi sul traffico ferroviario: “Il traffico è rallentato per l’intervento dell’Autorità Giudiziaria. I treni Alta Velocità, InterCity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 15 minuti. I treni InterCity e Regionali possono subire cancellazioni o limitazioni di percorso”.

Le immagini delle telecamere di sicurezza, effettuate dagli agenti della Polfer in servizio presso la Stazione Termini di Roma hanno ripreso una donna che si sdraiava sui binari. Il macchinista del treno non ha potuto evitare l’impatto.

Il binario 13 della Stazione Termini è stato quindi la scena dell’omicidio suicidio quando stava per transitare una motrice. I Vigili del fuoco, insieme alla Polizia di Stato, hanno fatto fatica a liberare i binari dal corpo della donna impattato sulla parte frontale del treno. La Polizia indaga sul caso e non si esclude la pista del suicidio. Anche la Polizia Scientifica è sul posto ad effettuare accertamenti.