Justine Mattera e il cambio look, stacco perfetto e fan in tilt: una statua incantevole – FOTO

Justine Mattera illumina la giornata dei follower con un cambio look da ‘cineteca’. Da un outfit all’altro è un attimo: emozioni indescrivibili.

L’ex superstar della tv e showgirl italo-americana, Justine Mattera è uscita nuovamente allo scoperto tra le pagine dei social network.

Ormai la bella e intramontabile influencer non fa più alcuna notizia ed ogni giorno ci tiene costantemente aggiornati di tutto ciò che fa.

Quando Justine si palesa davanti agli occhi dei suoi fan c’è sempre qualcosa di magico da vedere o assaporare. Non fa eccezione l’ultima pubblicazione su Instagram dal sapore vivace e piccante.

Siamo di fronte ad un cambio look, tra i più iconici e stuzzicanti dell’intero panorama social. L’appassionata di ciclismo, nativa di Rockville ha ‘rinfrescato’ così le idee ai suoi fan, rendendosi protagonista di una performance da urlo

Justine Mattera, le emozioni non finiscono mai: cambio look da incorniciare. I dettagli che hanno fatto impazzire tutti

Per Justine Mattera è arrivato l’ennesimo momento per far sognare tutti i suoi fan ad occhi spalancati. La showgirl americana ha suscitato un’infinità di emozioni nel corso della sua ultima pubblicazione via social.

L’ex conduttrice in Mediaset, insomma non ha conosciuto rivali e nonostante la carta d’identità non più brillante come una volta, sembra essere agli antipodi della sua carriera, per movimento e colpi d’occhio interessanti.

Il suo fisico è certamente l’arma vincente, di fronte alla quale i follower faticano a rinunciare.

L’effervescente cambio look inscenato nelle ultime ore vede la ciclista indossare una minigonna al limite, prima di tuffarsi in maniera piuttosto buffa in piscina.

“…non ci sono solo salite da godere in estate….

C’è la piscina, sauna, giardino, palestra, e…”

La risalita manda al manicomio tutti e propone una nuova e accattivante versione della superstar televisiva, ovvero da nuotatrice professionista.

Lo stacco definito con il “reel” della piattaforma social più comune sottolinea lo stato di forma smagliante di Justine Mattera, sempre più in testa alla lista delle preferenze dei fan.