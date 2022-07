Letizia di Spagna e il Re Felipe sono finiti al centro del mirino: un retroscena legato al loro passato ha lasciato di stucco. Accade l’impensabile.

Sposati da 18 anni, Letizia di Spagna e il Re Felipe sono finiti al centro del mirino per un segreto venuto a galla. Una scoperta che getta l’ombra sulla love storie da favola che lega il Re di Spagna e l’ex giornalista da cui sono nate Leonor e Sofia.

Sono innumerevoli le occasioni in cui la coppia reale si mostra con le due figlie, ormai cresciute: nel pieno dell’adolescenza, sono sempre più belle ed eleganti seguendo le orme materne in fatto di stile. La Ortiz, infatti, è molto amata per i suoi look, fonte d’ispirazione costante.

Letizia di Spagna e Felipe: spunta il terzo incomodo, Palazzo trema

Se l’intesa tra Letizia di Spagna e Felipe è forte come 18 anni fa – hanno detto il fatidico sì nel 2015 – a mettere in pericolo il loro amore una terza parte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Queen Letizia of Spain 🇪🇸 (@queenletizia)

Prima di Felipe Letizia era sposata (elemento mal visto da sempre dalla Royal Family spagnola) e anche nel cuore del Re è stata presente un’altra persona. Si tratta di una modella norvegese: la bellissima Eva Sannum.

Tra i due le cose sono state molto serie – si sono fidanzati nel 1996 – tanto che dopo cinque anni di storia, sembravano pronti alle nozze. La Sannum è pertanto apparsa anche agli eventi ufficiali, facendo da spalla a Felipe come oggi lo fa Letizia.

Letizia di Spagna la paura più grande

Anche se sono passati più di venti anni dalla storia tra Felipe ed Eva Sannum, nel cuore di Letizia una paura sembra essere ancora viva.

Secondo alcuni romurs la reale spagnola temerebbe un ritorno della bellissima modella norvegese nella vita del marito. Tuttavia la Sannum ha svelato in passato come in realtà sia sollevata della fine con Felipe: più che per problematiche con lui, per il ruolo che avrebbe dovuto ricoprire. La modella, infatti, non ha mai mirato alla vita reale, vedendola come una costrizione.

le persone non si rendono conto, la vita reale è piena di limiti

Bel lo sa la Ortiz: anche se all’apparenza essere una reale può sembra la panacea di tutti i male – potendo contare sul lusso illimitato – è comunque un compito molto impegnativo, portando a obblighi e responsabilità, dimostrando come non sia oro tutto quello che luccica.