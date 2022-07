Tocca un cancello e rimane folgorato, tragedia a 14 anni sotto gli occhi degli amici

Una ragazzo di 14 anni è rimasto folgorato dopo aver toccato un cancello: la tragedia davanti agli occhi dei suoi amici.

Il tragico episodio ha avuto luogo in un quartiere della zona est della Capitale. Il ragazzo si trovava in strada, a Roma, nei pressi della sua abitazione e in compagnia di alcuni suoi amici.

Tocca un cancello e rimane folgorato, morto a 14 anni

Il ragazzo di quattordici anni, stava giocando con i suoi amici in via Regalbuto, quando ha toccato un cancello di un condominio – nelle vicinanze della Borghesiana – perdendo i sensi.

Sul luogo è accorsa un’ambulanza del 118 e i Carabinieri. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza – in codice rosso – al Pronto Soccorso del Policlinico Tor Vergata.

Tocca un cancello e rimane folgorato sotto gli occhi dei suoi amici

Intorno alle ore 21 di ieri sera, venerdì 29 luglio, per il quattordicenne non ci sarebbe stato più nulla da fare.

Nonostante i vari tentativi di rianimazione effettuati dall’équipe medica, il ragazzo si è spento a causa di un arresto cardiaco dovuto al contatto con la scarica elettrica.

Il ragazzo che si trovava in sua compagnia, della stessa età, sarebbe rimasto illeso dalla scarica ma avrebbe testimoniato quanto accaduto. Nelle prossime ore si provvederà all’autopsia del corpo del giovane.