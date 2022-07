Chiara Ferragni si è lasciata andare a una confessione inaspettata su Fedez. L’influencer ha rivelato in un video un retroscena sconosciuto della sua relazione con il rapper: prima volta indimenticabile.

Il giorno e la notte. Così spesso Chiara Ferragni e Fedez sono stati definiti: lei dal temperamento solare e sempre positivo, lui invece più cupo e tormentato, a unirli un amore travolgente che ha cambiato le loro vite a partire dal 2016.

Entrami animali da palcoscenico, malgrado i loro caratteri differenti e le loro diverse professioni – Chiara è l’influencer più seguita in Italia e un imprenditrice digitale, Federico è uno dei rapper più amati a livello nazionale – sono inoltre uniti da un fatto non indifferente: la fama.

Amatissimi nei loro ambiti, sono tra i personaggi più influenti seguiti sui social, come pochi in Italia. Qualsiasi cosa facciano, qualsiasi cosa indossino vengono imitati ed elogiati, anche se non mancano mai gli haters che non si risparmiano con accuse e critiche.

Ma insieme i due hanno affrontato sia i commenti negativi, sia gli alti e bassi che accompagnano ogni vita. Tra successi e traguardi incredibili, negli ultimi mesi hanno fatto i conti con la pesante malattia che ha colpito il rapper, da cui è uscito dopo un lungo intervento e un’intesa terapia.

Un periodo buio in cui la moglie gli è sempre resta accanto: il loro legame si è rinforzato ancora di più. Di recente Chiara ha confessato un aneddoto inedito proprio sul marito.

Chiara Ferragni su Fedez: ammette l’inaspettato

La prima volta non si scorda mai e Chiara lo sa bene. Con dolcissime parole ha condiviso con i fan un racconto inedito in cui ha confessato cosa abbia pensato la primissima volta che ha visto Federico.

Tutto è accaduto mentre si trovava in un aeroporto: dal 2013 al 2018, l’influencer ha, infatti, vissuto a Los Angeles per lavoro, tornando comunque spesso in Italia per salutare i cari e per impegni di lavoro.

Durante uno dei suoi tanti viaggi, mentre stava rincasando nel Bel Paese in un edicola di un aeroporto è rimasta folgorata da una copertina di Rolling Stone: protagonista della cover, il futuro marito.

La confessione di Chiara su Fedez: i fan si sciolgono

Su Tik Tok Chiara Ferragni ha condiviso un video in cui ha raccontato un dettaglio molto intimo della sua storia con Fedez.

L’amata influencer ha svelato come sia rimasta molto colpita dalla cover dedicata a Fedez da Rolling Stone. Durante un viaggio Los Angeles Milano, in aeroporto gli occhi dell’influencer sono caduti sulla rivista e da lì sono scattati una serie di pensieri:

chi è questo tipo, sarà un ragazzo straniero. mi sembra proprio un figo

Queste le parole condivise da Chiara che ha così svelato come da subito l‘aspetto del rapper l’abbia colpita. Il resto è storia: i due si sono messi insieme, sono diventati marito e moglie e hanno dato alla luce Leone e Vittoria. In ricordo di quel momento, nel bagno dei Ferragnez capeggia la foto di quella cover di Fedez con tanto di cornice.