“Da piccoli erano così” Spuntano le FOTO dei tre tenori in tenera età: “non sembrano loro…”

Curiosi di scoprire com’erano i tre tenori de “Il Volo” in passato? Ora spuntano le FOTO che li ritraggono in tenera età.

“Un’amicizia lunga una vita“. È questo lo scenario che è apparso agli occhi dei fedeli ascoltatori del trio di tenori – composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, in queste ore: quando alcuni scatti – provenienti dal loro passato – hanno fatto la loro sorprendente comparsa in rete.

Il Volo: com’erano da piccoli? Le FOTO dal passato

Pressoché coetanei e indubbiamente affiatati, il loro rapporto è stato da sempre alimentato dalla loro passione per la musica e dal loro rispettivo talento. I tre esponenti de “Il Volo”, lasciatisi conoscere sin da giovanissimi dal pubblico italiano, hanno raggiunto un primato più che meritato. Dal 2009, in prima serata su Rai 1 presentati da Antonella Clerici, adesso si trovano alle prese con il loro tour estivo.

Iniziato lo scorso 7 luglio, nell’est Europa, e ora già di ritorno per continuare nella penisola – i loro live hanno visto in questi ultimi giorni tappe come Tagliacozzo e Agrigento. Pare che gli artisti canori stiano vivendo, durante l’attuale stagione estiva, il periodo di maggior successo e di piena condivisione con il pubblico, della loro carriera nel mondo della musica internazionale.

I tre tenori, in tenera età: un ritratto emozionante

A un passo dai trent’anni, i tre artisti ricordano il loro picco d’ascolti a “Ti Lascio Una Canzone”. Un evento significativo che ha rappresentato il sodalizio delle loro ambizioni. Il ritratto dei tre adolescenti, apparso in rete aiutando il loro viaggio nel tempo, è ben riuscito ad emozionare i loro fan che continuano a complimentarsi con il loro lavoro ora dopo ora.

“Da piccoli erano così“, alcuni avrebbero esordito con sorpresa a tale affermazione. Altri avrebbero addirittura faticato a riconoscerli: sbarbati e sorridenti, con il volto di tre pre-adolescenti.

Non sembrano loro

Sono trascorsi ben quattordici anni dal loro fragoroso esordio sul piccolo schermo. Alcuni di loro hanno trovato l’amore, come ad esempio Gianluca che posta di recente su Instagram alcuni flash della sua storia, altri hanno continuato a mostrare meno della loro vita privata ma a regalare – al contempo – emozioni intense al loro pubblico.

Ed è per tal ragione che, nonostante gli inevitabili cambiamenti e i segni del tempo – che adesso presentano ai loro spettatori degli uomini meravigliosi – “Il Volo” si fa brillantemente strada tra le novità musicali del momento.