Le rivelazioni sulla separazione della coppia più in vista del momento non sono ancora terminate. Nuove dichiarazioni affermano il ritorno di Francesco e Ilary.

La notizia che ha infuocato l’estate italiana più di quanto non ci pensino già le temperature, è quella della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Il matrimonio da favola del re e della regina di Roma ha decisamente trascurato il lieto fine, mandando in frantumi il sogno vissuto.

Quando l’annuncio della rottura tra l’ex bomber della Roma e l’ex letterina ha spopolato ogni piattaforma Web, si è inizialmente pensato a una delle solite fake news. A malincuore, questa volta, è tutto vero. Le nozze della “coppia reale” sono giunte al capolinea.

La notizia della separazione è stata confermata dai diretti interessati, sia Ilary che Francesco hanno pubblicamente e ufficialmente dichiarato il loro definitivo allontanamento. Tuttavia i colpi di scena sono all’ordine del giorno.

L’ex coppia si concede un nuovo appuntamento

La maggior parte dei fan della storica coppia Totti-Blasi tifava per loro, sperando nell’amore duraturo, eppure dopo vent’anni di matrimonio qualcos’altro ha rotto l’incantesimo.

Il retroscena dell’infedeltà coniugale di Francesco ha indubbiamente posto ancor più al centro dei mass-media la notizia shock della fine del suo matrimonio. Per l’elevatissima visibilità mediatica e l’interesse che l’ex coppia Totti-Blasi ha sul pubblico, la conduttrice dell’Isola dei Famosi e il Pupone saranno di nuovo insieme.

Il lieto fine di Ilary Blasi e Francesco Totti

Nessuna illusione, la relazione tra Francesco e Ilary è definitivamente conclusa, per cui il ritorno della coppia avverrà solo sul grande schermo, firmato Rai.

Il programma televisivo Blob ha deciso di fare un piccolo regalo ai fan della coppia storica di Roma. Un esclusivo appuntamento su Raitre dal titolo “Totti una sera a cena“, in cui si ripercorre in chiave ironica i momenti più divertenti della coppia.

Questo excursus tutto da ridere metterà per una sera tra parentesi le tensioni e preoccupazione che Ilary e Francesco si trovano ad affrontare. L’amore non finisce, si trasforma e per tal motivo la priorità dell’ex coppia rimarrà la crescita dei loro tre figli; Christian, Chanel e Isabel.

Il mio matrimonio con Francesco è terminato e il percorso della separazione rimarrà un fatto privato. Invito tutti a rispettare la riservatezza di OGNI MEMBRO DELla mia famiglia.

Sia Totti che la Blasi seppur abbiano posto fine a molti anni di vita coniugale assieme, concordano su un fatto, i loro figli. Il caos mediatico non deve avere ripercussioni sulle solo vite e su ciò i genitori saranno sempre uniti.