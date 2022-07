Ginevra Lamborghini, il bikini è un filo interdentale: prima si sporge poi si gira. “La perfezione esiste” – FOTO

Ginevra Lamborghini accende la passione tutto d’un fiato e propone uno degli scatti che la rilanciano ufficialmente come web influencer. E’ delirio su Instagram.

Agli occhi del mondo dello spettacolo è meglio conosciuta come la sorella di Elettra Miura Lamborghini. Con Ginevra, i rapporti non sono poi così idilliaci e l’ultima prova l’abbiamo avuta in occasione del matrimonio della cantante.

Le due figlie d’arte si sono erte a rivali assolute persino sui social, con la seconda, ovvero Ginevra pronta a fare di tutto pur di togliere la visibilità all’attuale moglie di Afrojack.

Fan e invitati hanno notato un particolare che ad Elettra ha dato non poco fastidio, durante i festeggiamenti. I suoi fratelli al matrimonio erano tutti presenti, tranne che Ginevra, impegnata altrove a riempire di visibilità la sua carriera.

Insomma è sembrato piuttosto evidente che da quel momento, se non anche in precedenza a fronte di qualche screzio, tra Elettra e Ginevra non scorresse buon sangue

Ginevra Lamborghini, nuovo ‘guanto’ di sfida alla sorella: incontenibile in spiaggia. Che panorama!

Dopo un lungo digiuno dai social network, la sorella della più nota cantante, Elettra Lamborghini è tornata a ruggire come una volta.

In molti si son chiesti dove fosse finita la travolgente e determinante bellezza di Ginevra Lamborghini. C’è voluta l’estate per far venir nuovamente fuori il meglio di se, come mai aveva dimostrato sinora.

Nonostante i rapporti tutt’altro che idilliaci con la sorella, Ginevra ha ripreso a camminare nel suo percorso di vita professionale e alimentare ulteriore visibilità. Il tutto è rintracciabile via Instagram dove la futura regina dello spettacolo, con un passato tra le fila dei concorrenti del Grande Fratello Vip 7 ha lasciato tutti a bocca aperta.

Ginevra si avvicina alla telecamera e fa notare tutto il suo repertorio, contenuto a fatica da quel bikini interdentale.

“Che fuoco che sale 🔥🔥”

Questo è uno dei commenti più fantasiosi e intriganti, di uno dei fan colpiti dalla perfezione fatta persona. Le temperature in spiaggia lievitano non appena Ginevra sporge il davanzale e due curve da sogno.

Poi come una sirena longilinea e fuggente scappa via dall’obiettivo e si gira, mostrando un lato B da far venire la pelle d’oca.

Insomma, ora possiamo dire che Ginevra abbia fatto ritorno a tutti gli effetti tra gli amati utenti social e ora non si attende altro che il prossimo passo verso una consacrazione definitiva nel vasto mondo dello spettacolo.