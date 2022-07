Un’altra grande novità è arrivata in casa Lidl. Già sold out un prodotto anticellulite che sta facendo impazzire tutti: il colosso tedesco si riconferma tra i primi per il rapporto qualità prezzo

La catena di supermercati Lidl è una delle più conosciute, grazie ai suoi vari e particolarissimi prodotti. Uno dei punti di forza di questo colosso alimentare (e non solo) di origine tedesca è proprio il rapporto qualità prezzo, ma lo è anche il fatto che spesso lancia sul mercato nuovi articoli che suscitano molta curiosità.

Tante le recenti novità, ma un prodotto in particolare sta spopolando ed è già sold out

È famosa per la sua linea di piccoli elettrodomestici, venduti a basso costo e molto apprezzati dai clienti. Recentemente, poi, si è fatta notare per due novità: una serie di giocattoli per bambini e una di cosmetici nichel free.

È stato messo in commercio da pochi giorni anche un altro prodotto che potrebbe ben presto diventare un bestseller della catena Lidl. Stiamo parlando di un massaggiatore anticellulite, firmato SilverCrest, disponibile ora anche in Italia. In poche ore è andato sold out e ha fatto impazzire tantissime persone per il suo costo irrisorio di soli 14,99 euro.

Un prodotto pensato per l’estate: massaggia e aiuta a combattere gli inestetismi della pelle

La velocità è regolabile a seconda delle necessità, si presenta piccolo, molto pratico e intuitivo da usare.

È pensato per aiutare la circolazione del sangue e soprattutto promette di migliorare l’inestetismo nelle zone del corpo più interessate.

Questi supermercati tedeschi hanno conquistato il nostro paese. Da oltre 30 anni, infatti, la Lidl è presente sul territorio, arrivando a contare più di 700 punti vendita. Il dispositivo è pensato per allietare le giornate di forte caldo, che contribuiscono a incrementare ritenzione idrica. Il suo effetto massaggiante e drenante è consigliato per poter sgonfiare le zone e i punti critici, che spesso con le alte temperature tendono a risultare più difficili da trattare. Non a caso, infatti, è stato messo in commercio durante la stagione estiva, periodo in cui tutti corrono ai ripari per risultare al meglio.