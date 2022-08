Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli in crisi? Ecco cosa sta succedendo tra i due

L’amore tra i due ex gieffini è giunto al capolinea? Ecco qual è la verità. I segnali sono inequivocabili.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono una delle coppie più amate dello showbiz. Una vera e propria schiera di fans, che si fa chiamare i ‘Prelemi’, li segue assiduamente su Instagram.

In queste ore tutti i loro followers sono in apprensione poiché sembrerebbe che tra i due ci sia aria di crisi. Ecco quali sarebbero i motivi.

I segnali social che non passano inosservati

Pierpaolo Pretelli ha compiuto in questi giorni 32 anni. In virtù dell’amore che lega Giulia e Pierpaolo e dell’abitudine che hanno nel condividere il loro privato sui social, coinvolgendo i loro fans che li sostengono, risulta alquanto strano che quest’anno, per la prima volta, non ci siano state dediche social.

Giulia, infatti non ha condiviso nessun post su Instagram per il suo fidanzato così come Pierpaolo, che nel giorno del suo compleanno, ha pubblicato un contenuto dedicato solamente a suo figlio Leonardo (nato dalla relazione con Ariadna Romero), ma nessun accenno alla sua fidanzata.

Per molti un post su Instagram non sarebbe sufficiente a decretare in crisi un rapport eppure sono state tantissime le coppie che come primo campanello d’allarme hanno proprio manifestato questa mancanza di condivisione sui social. Primi tra tutti Ilary Blasi e Francesco Totti che hanno inziato a far circolare voci di una possibile crisi proprio in seguito lla mancanza di auguri su Instagram per i rispettivi compleanni.

Tuttavia, Giulia era presente al compleanno di Pierpaolo ma sembrerebbe che fosse sottotono rispetto al solito e meno espansiva.

Le indiscrezioni contrastanti

Dunque, cosa sta succedendo tra Giulia e Pierpaolo?

Ci sono indiscrezioni contrastanti riguardo il loro rapporto. Ci sarebbe anche una notizia bomba sganciata da ”Dagospia” che ha lasciato tutti impietriti.

Il giornale online, diretto da Roberto D’Agostino, negli ultimi anni ha lanciato diversi scoop che per la maggior parte dei casi si sono rivelati veritieri, primo tra tutti non possiamo che citare ancora una volta la fine del matrimonio tra Totti e la Blasi.

“Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli si sposano”

Questo quanto reso pubblico dal sito “Dagospia”. Ma allora perché i due risulterebbero essere così sfuggenti? Dov’è la verita?

Sicuramente saranno i due diretti interessati a svelare cosa sta succedendo realmente e se sono prossimi a una separazione o a dei fiori d’arancio.