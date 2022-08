Letizia di Spagna torna a catalizzare i riflettori. Amatissima per i suoi look, questa volta a finire nel mirino l’espressione misteriosa sul suo volto: cosa nasconde.

Prima delle vacanze estive, Letizia di Spagna è stata impegnata a Madrid per un evento ufficiale. Come al suo solito si è mostrata impeccabile, sfoggiando un look mozzafiato: considerata un’icona di stile, il suo abbinamenti sono amati in tutto il mondo tanto da essere copiati a livello globale.

Chic anche coi capelli grigi, negli ultimi periodi è solita lasciarli al naturale, in ogni occasione fa il pieno di consensi: il suo stile classico, ma comunque glamour ha conquistato il globo. A differenza della suocera, la Ortiz non ha paura di osare: spesso rompe il protocollo reale indossato capi molto più appariscenti – pur restando sempre molto elegante – scoprendo il suo fisico pazzesco; nonostante sia prossima ai 50 è in forma smagliante. Questa volta a colpire non è né il suo look, né il suo fisico, ma bensì la sua espressione.

Letizia di Spagna: trasformazione inaspettata

Diversa. Questa la percezione diffusasi a seguito dell’ultima apparizione di Letizia di Spagna a Madrid.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Queen Letizia of Spain 🇪🇸 (@queenletizia)

Non è passato inosservato come si sia trasformata: la sua espressione per alcuni, infatti, non è la solita.

Lineamenti molto più tirati, viso più squadrato, è apparsa cambiata rispetto agli ultimi mesi. Scatta così l’ipotesi di un ritocchino chirurgico, ipotesi già emersa lo scorso anno, mai confermata però dalla Royal.

Letizia di Spagna: i presunti interventi al volto

A destare dubbi se Letizia di Spagna, sia ricorsa al chirurgo è stata la sua ultima apparizione a Madrid presso l’Unicef di Spagna: per l’evento ha indossato un abito “rubato” dal guardaroba della figlia Leonor, sempre più grande, bella e stilosa.

Si tratta di un abito molto elegante impreziosito da una stampa bhoo-chic firmato da dal brand spagnolo Dandara: a indossarlo è stata la stessa Leonor (poche settimane fa) in occasione di una serata a teatro passata coi genitori. Proprio come la figlia anche Letizia lo ha abbinato a un paio di espadrillas, scarpa amatissima dalle reali spagnole onnipresente nei loro guardaroba, con modelli da colori e fogge differenti. Le Royal ne apprezzano la comodità, ma al contempo il fatto che slanciano molto la figura.