Pier Silvio Berlusconi si è lasciato andare con una spesa a sei zeri per il suo grande amore. Retroscena stupefacente.

Un regalo da sei zeri. Questa l’ultimo colpo di scena in casa di Pier Silvio Berlusconi, conosciuto per il suo ruolo di Amministratore Delegato e vicepresidente di Mediaset. La diretta fortunata di questo dono molto generoso è lei: la sua Silvia Toffanin.

Nota conduttrice, è legata al figlio di Berlusconi da venti anni: tra le coppie più amate dello spettacolo hanno dato alla luce i figli Lorenzo Mattia, 12 anni, e Valentina Sofia, 7 anni.

Pier Silvio Berlusconi, regalo folle per la sua amata

Nonostante il grande amore che li lega, Pier Silvio e Silvia Toffanin non sono mai saliti all’altare: sembra che fin ad oggi non abbiamo mai sentito il bisogno di avere una fede al dito. Tuttavia secondo alcune indiscrezioni sarebbero pronti a dire il fatidico sì.

Mentre il gossip resta aperto, sembra che il Dirigente di Mediaset abbia aperto il portafoglio facendo un maxi regalo alla sua amata. Il 53enne di Milano non ha badato a spese omaggiando la moglie – e indirettamente se stesso e i suoi figlio – con un mega dono, del valore pari a sei zeri.

Pier Silvio Berlusconi, regalo da sei zeri

Questa volta Pier Silvio si è lasciato andare con un regalo gigantesco per Silvia. Si tratta della Vila San Sebastiano che ha comprato per la moglie e i loro figli.

Un gioiello da sei zeri immerso nella prestigiosa Portofino (sulla cima del monte ligure) per lui oggetto di desiderio da tempo. Si tratta di un’immensa dimora che si estende per 1000 metri quadri, immersa tra vigneti e uliveti: risalente al Cinquecento conta ben 9 camere e 7 bagno. Non manca la piscina che si affaccia su una splendida veduta a perdita d’occhio, in cui si può contemplare tutto il Golfo del Tigullio.

UN NIDO D’AMORE IMMERSO NELLA BELLEZZA

Il valore della villa sembra aggirarsi intorno ai 20 milioni di euro: un gioiello incredibile con cui potrà condividere il suo amore con Silvia nonché far passare momenti magici ai figli.