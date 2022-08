Sonia Bruganelli spiazza tutti: “È un momento delicato”. La sua decisione

Sonia Bruganelli svela al Web un’improvvisa scelta azzardata. La notizia ha sconvolto i fan, nessuno immaginava un cambiamento del genere.

La moglie del celebre conduttore Mediaset, Paolo Bonolis, professionalmente è un’imprenditrice, ha unito l’amore per lo spettacolo al business. La Bruganelli è fondatrice di un’agenzia che ha lo scopo di promuove i talenti emergenti, inserendoli nell’ambiente cinematografico, teatrale e televisivo.

Sonia inoltre occupa un ruolo affine a quello del marito, conduce un programma televisivo dal titolo I libri di Sonia, in onda su TimVision. Il volto dell’imprenditrice è assai noto in virtù della partecipazione come opinionista alla trasmissione Mediaset del GFVIP 6, condotta da Alfonso Signorini.

Durante la permanenza come commentatrice ufficiale dei “Vipponi“, Sonia ha rivelato la sua personalità, intessuta nella definizione di business-woman. Difatti l’imprenditrice amante della moda e TV prima di accedere al Grande Fratello Vip aveva realizzato un contest sul web, quest’ultimo ha decretato come vincitori quattro stilisti emergenti.

Il premio è stato l’esaltazione del talento degli stessi designer in quanto le creazioni sartoriali sono state indossate nella diretta TV per tutta la durata della trasmissione Mediaset.

Sonia Bruganelli si concede una nuova versione di sé: “voglio mettermi in gioco”

La moglie di Paolo Bonolis dopo aver partecipato come opinionista della Casa più esclusiva d’Italia, ha categoricamente declinato ogni invito da parte di Signorini che la potesse coinvolgere nuovamente con il GFVIP. Tuttavia il conduttore della trasmissione di Canale 5 si è lanciato con una nuova proposta…

La produttrice televisiva ha radicalmente cambiato opinione e, riportando le sue stesse parole, non poteva lasciarsi scappare quest’opportunità. La Bruganelli ha definito la chiamata di Signorini come un vero e proprio segno del destino; un banco di prova per mettersi in gioco.

Sonia, difatti, ha più volte dichiarato che durante il GFVIP 6 non è riuscita a viversi a pieno né l’esperienza televisiva né il ruolo di opinionista; la rigidezza e l’eccessivo controllo dei giudizi ne hanno limitato la sua presenza nello show.

La motivazione della partecipazione al GFVIP: ecco perché Sonia ha cambiato idea

L’epilogo della Bruganelli in casa Mediaset è segnato dalla ferma decisone di affiancare Alfonso Signorini nella nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il termine, guida per il nuovo percorso, da tenere a mente per la moglie di Bonolis è “leggerezza”.

Precedentemente la produttrice televisiva affermava con vigore la volontà di allontanarsi definitivamente dalla Casa del Grande Fratello, ora conferma con altrettanta forza l’opposto:

LA PROPOSTA DI Alfonso arriva in un momento delicato. Ho voglia di buttarmi in qualcosa di leggero, il GFVIP può aiutarmi. Vorrei divertirmi di più questa volta.

Le dichiarazioni della Bruganelli annunciano un’opinionista e una Sonia stessa del tutto rinnovata. Quali saranno i cambiamenti in vista per la messa in onda del programma Mediaset? Una delle modifiche già certe è la nuova compagna di chiacchiere del GFVIP, Orietta Berti, la quale sarà anch’essa la l’ufficiale opinionista dei “Vipponi”.