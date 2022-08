Un retroscena clamoroso ha fatto scoppiare un dramma nella Royal Family. Accade impensabile: retroscena spiazzate coinvolto il Principe Carlo. Nessuno se lo aspettava.

Quando si tratta di Royal Family, i colpi di scena non hanno fine. Le indiscrezioni sono all’ordine del giorno, tanto che la famiglia reale inglese riempie intere pagine di gossip a livello globale.

Dalle figure controverse di Harry e Meghan – pur trasferitisi in California, le loro faide con i Royal sono costanti – alla recente voce su un presunto tradimento di William nei confronti di Kate, la Regina Elisabetta non trova mai pace.

Monarca dal temperamento molto forte, in quest’anno (il 70esimo di trono) ha avuto molte gatte da pelare: tra le liti con i Sussex, i problemi di salute – si è beccata il Covid – e lo scandalo giudiziario che ha interessato il figlio Andrea, tanti i momenti difficili.

Un nuovo cambiamento sembra per l’ennesima volta sconvolgerla nonché cambiare e gli equilibri di Palazzo.

Royal Family sconvolta: l’addio del Principe Carlo sconvolge i sudditi

Protagonista del nuovo retroscena che sta interessando la famiglia reale inglese è il Principe Carlo. Reale più longevo lontano dal trono, sembra avere preso una decisione senza precedenti.

Si tratterebbe di un addio che vede trasformare per sempre la sua vita e di riflesso quella di Camilla. Quest’ultima è la donna che da sempre ha avuto un posto speciale nel suo cuore. Conosciutisi appena 20enne, Carlo ha dovuto tuttavia sposare Lady Diana in quanto Camilla non sembrava idonea al ruolo di moglie di un futuro Re.

Tra la Spencer e l’erede al trono le cose sono state molto difficili: il loro matrimonio, passato alla storia per il suo triste epilogo, ha sembra visto l’ombra di Camilla. Dopo anni dal decesso della moglie, il primogenito della Regina ha finalmente coronato il sogno di sposare Camilla.

Buckingham Palace cambiamento epocale: cosa sta succedendo

Sono 70 gli anni di Carlo: nella storia è l’erede al trono che per più tempo è stato senza corona. Con la madre dal temperamento di ferro e dalla scorza dura, non ha avuto ancora la possibilità di indossare la corona.

Ma le cose potrebbero cambiare. Il Principe del Galles si è, infatti, in queste settimane trasferito con la moglie a Buckingham Palace, dimora un tempo in cui viveva la madre.

il trasferimento del principe carlo fa salire un sospetto clamoroso

Se era solita fare avanti indietro da Clarence’s House a Palazzo, negli ultimi mesi in cui la sua salute è stata più precaria, la Regina ha detto addio a Londra. Processo inverso per Carlo che si è trasferito invece nella dimora londinese della famiglia reale, facendo presagire come potrebbe ben presto prendere il comando della monarchia.