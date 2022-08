Jasmine Carrisi come Barbara D’Urso, la figlia di Al Bano “riflette” e poi .. da non crederci – FOTO

Jasmine Carrisi, che c’entra con lei Barbara D’Urso? Non lo immaginerete mai, eppure è successo per davvero

È una delle figlie d’arte più note nel nostro Paese, lei che ha seguito in toto le orme di suo padre dedicandosi alla musica, senza disdegnare la televisione. Parliamo di Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, che si è fatta conoscere al grande pubblico come giudice di “The Voice Senior” insieme al padre oltre che per aver prodotto diversi singoli che hanno riscosso un discreto successo tanto da essere stata invitata ad esibirsi negli appuntamenti di Battiti live 2022 in giro per la Puglia.

Jasmine sui social è molto seguita, tanto su Instagram che su Tik Tok. È qui che dona il meglio di sé mostrando i suoi look, ma anche il mondo del make nel quale è veramente molto brava. Non mancano poi i momenti di quotidianità. E’ proprio qui che si è “insinuata” Barbara D’Urso. Per cosa? Ve lo spieghiamo noi.

Jasmine Carrisi ricorda Barbara D’Urso: il motivo

Jasmine Carrisi, perché tira in ballo Barbara D’Urso? La figlia di Al Bano ha attirato l’attenzione del web per via di una Instagram story che chiama in causa la regina del pomeriggio di Canale 5. Sappiamo bene quanto i tutorial di Carmelita siano diventati famosi e virali, soprattutto nel periodo delicato della pandemia.

Oggi a distanza di molto tempo Jasmine l’ha ricordata e ha ammesso che ogni volta che si accinge a fare uno specifico movimento non può che pensare alla conduttrice napoletana e come lei stesso ha detto “inizia a riflettere”. Ma cosa avrà mai fatto di così speciale Barbarella per essere ricordata così dalla figlia di Loredana Lecciso?

Il gesto di Barbara D’Urso “incriminato”: ecco cosa fa Jasmine

Un’azione semplice e di ordine quotidiano che è diventata un vero dilemma ed un passaggio sul quale ci siamo tutti concentrati per mesi. Di cosa si tratta? Del lavarsi le mani che nei moment acuti della pandemia era, come lo è anche oggi del resto, essenziale per proteggerci del virus.

Ricorderete tutti il tutorial fatto da Barbara D’Urso in diretta diventato in un attimo virale sul corretto modo di lavarsi le mani. Jasmine pensa proprio a quello ogni volta che si lava le mani.

Scattando la foto di un bagno, nelle storie di Instagram, la figlia di Al Bano ha ammesso di ripensare a quel momento e lo ha detto a tutti:

“Ogni volta che lavo le mani mi fermo a riflettere..”

ha scritto la piccola di casa Carrisi condividendo subito dopo il video di Barbarella che spiega come lavare le mani.