Adriano Celentano, per lui l’affondo totale. Ornella Muti ribalta tutto: “Io ho avuto..”

Adriano Celentano ed il flirt con Ornella Muti. È l’attrice a parlare adesso: per lui solo parole al vetriolo. Ecco cosa ha detto

Che tra Adriano Celentano e Ornella Muti ci sia stato un flirt molto passionale ormai è cosa nota. I due che hanno lavorato insieme in set iconici come Il bisbetico domato e Innamorato pazzo, si sono fatti travolgere dalla passione nonostante fossero entrambi molto impegnati.

L’attrice stava per sposarsi con Andrea Facchinetti, mentre il Molleggiato era già legato alla sua attuale moglie Claudia Mori. Ornella intervistata da Il Corriere della Sera, ha detto la sua sull’argomento. Lapidaria e molto decisa ha del tutto affondato il cantante. Parole al vetriolo per lui.

Adriano Celentano ed il flirt con Ornella Muti

Il flirt tra Adriano Celentano ed Ornella Muti è stata una delle rivelazioni di gossip più “scandalistiche” degli ultimi anni. Per tantissimo tempo, infatti, i due hanno mantenuto il riserbo sulla vicenda preservando la vita privata di entrambi che si era evoluta verso altre direzioni.

Fu poi il Molleggiato a ribaltare tutto ammettendo davanti ai giornalisti quello che era successo tra lui e la nota attrice negli anni Ottanta lasciando di stucco lei ma anche la figlia, Naike Rivelli e tutta l’opinione pubblica. Un vero scoop. Proprio Naike si è esposta in prima persona sulle rivelazioni fatte dall’artista che non ha rispettato la privacy della mamma e di una intera famiglia attaccandolo anche pesantemente.

Solo qualche giorno fa ha parlato Ornella Muti che in tutto questo tempo aveva preferito rimanere in silenzio sulla vicenda. Per Celentano parole al vetriolo.

Ornella Muti contro Celentano: adesso la verità

“Non è il caso di parlarne…”. Così commenta al Corriere della Sera Ornella Muti il flirt tra lei ed il Molleggiato. Per la nota attrice è stato un “errore” tanto che lei rimase “francamente un po’ sorpresa” nel momento della rivelazione. La Muti ha voluto sottolineare il poco rispetto usato da Celentano nei suoi confronti ma anche verso la moglie.

Le dichiarazioni arrivarono, infatti, proprio alla presenza di Claudia Mori e così l’attrice ricorda come all’epoca lei ha avuto molto rispetto nei confronti della famiglia Celentano:

“Che ci vogliamo fare? Questo è l’universo maschile”.

Nel 2014 la Muti aveva confermato il flirt ammettendo però di essere “rimasta colpita”. Avrebbe preferito sapere prima della necessità del cantante di esternare i fatti, cose che non è avvenuta e che ha infastidito molto l’attrice.