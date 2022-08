Adriano Celentano e l’addio alla persona amata dopo anni: “Sconvolti e senza parole”

Il cantante purtroppo nella sua vita ha dovuto affrontare un avvenimento che non sperava sarebbe mai accaduto. La fine di un amore lungo una vita…

Dalle nozze tra il Molleggiato e Claudia Mori sono nati tre figli tanto desiderati quanto amati negli anni, Rosita (1965), Giacomo e Rosalinda (1968) che si sono fatti conoscere a loro modo in questi anni, tra successi personali e varie collaborazioni televisive.

La vita della coppia “più bella del mondo” però non è stata tutta rose e fiori, tanto che nonostante un amore così grande tra di loro c’è stato anche un momento di profonda crisi coniugale.

Tutta colpa di Ornella Muti che recitava nel film ‘Il bisbetico domato’ proprio accanto ad Adriano Celentano. Il film del 1980, diretto da Castellano e Pipolo, era una rivisitazione della commedia ‘La bisbetica domata’ di William Shakespeare, qui aggiornata in chiave moderna.

Il Molleggiato e la difficile separazione dalla persona amata

La passione tra i due attori è stata tale che non hanno saputo resistersi dopo la fine delle riprese, con un tradimento ammesso però solo anni dopo alla moglie, che per molto tempo si è sentita la diretta responsabile di quanto accaduto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da b e I t a l i a n 🇮🇹 (@_be_italian)

Tra i due anni di gelido silenzio, fino al perdono della Mori che ha saputo mettere una pietra sopra alla scappatella del marito con la collega.

Peccato che però la situazione in casa Celentano non sia neppure oggi delle migliori, è accaduto quello che nessuno si aspettava. La separazione è stata confermata dal giudice nonostante si sia tentato il tutto per tutto.

Rosita Celentano e Angelo Vaira. Addio sofferto. Come ha reagito Adriano alla separazione

Non parliamo più di Adriano e Claudia Mori, ma piuttosto della figlia Rosita che due anni fa, nel 2020, ha ufficializzato la fine del matrimonio con il coach cinofilo Angelo Vaira.

Rosita ha raccontato:

Doveva andare così tra me e Angelo e non voglio recriminare nulla, ognuno ha le sue responsabilità.

Sembra quindi che ci sia stata una separazione consensuale tra di loro, senza traumi e liti di coppia.

Angelo aveva in comune con la moglie la passione per gli animali e il Buddhismo tanto che nel 2001 aveva preso i voti in Francia, proseguendo la sua pratica di Buddhismo tibetano. Un duro colpo per papà Adriano che ha visto fallire il matrimonio della figlia amata senza poter far nulla in merito se non starle vicino.