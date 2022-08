Adriano Celentano, il tradimento ammesso davanti alla moglie: “La Mori era presente”

Adriano Celentano, amore longevo con Claudia Mori ma con tradimento. L’artista lo ha rivelato in modo inaspettato

Adriano Celentano e Claudia Mori sono l’emblema di un amore duraturo nel tempo e che nonostante le difficoltà ha saputo resistere e andare oltre tante burrasche. Ma come nelle migliori coppie che si rispettino anche per il Molleggiato e per la moglie non sono mancate le cadute.

È stato proprio il cantante ad ammettere, infatti, di aver tradito la moglie con una bellissima donna del cinema italiano. Si tratta di Ornella Muti, al secondo Francesca Rivelli. I due si sono conosciuti e hanno lavorato insieme per ben due pellicole e per loro galeotto è stato il set cinematografico.

Un vero scoop emerso negli scorsi anni quando proprio Celentano ammise davanti ai giornalisti quello che era successo molti anni prima con la nota attrice. Ora però è lei che aggiunge quello che è successo davanti a Claudia Mori.

Adriano Celentano, Claudia Mori e Ornella Muti: il triangolo

La storia tra Celentano e la Muti era da tempo nota. Ora però se ne è tornato a parlare in quanto proprio la bella attrice si è raccontata a lungo sulle pagine del Corriere della Sera e viaggiando tra vita privata e lavorativa, l’argomento non poteva non essere toccato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Cristofaro (@andreapinny13)

La Muti non si è sbilanciata molto ammettendo che per lei non era il caso di parlarne, ma una cosa l’ha voluta dire sottolineando come il Molleggiato non sia stato per nulla corretto né nei suoi confronti e né tantomeno verso la moglie.

“Oltretutto è stato lui, una volta, a fare dichiarazioni in merito con sua moglie presente, un errore da parte sua e io sono rimasta francamente un po’ sorpresa” ha detto senza peli sulla lingua. Infine la frecciatina velenosa: “Io, a suo tempo, ho avuto rispetto per la sua famiglia” ha incalzato la Muti sottolineando come non abbia per nulla apprezzato il comportamento del suo ex amante .

Adriano Celentano e Ornella Muti, il flirt

Quando Adriano Celentano e Ornella Muti hanno ceduto alla passione, erano entrambi accoppiati e con una famiglia che stava per crearsi. Il cantante già insieme alla Mori, l’attrice stava per sposarsi con Andrea Facchinetti.

All’epoca dei fatti la Muti aveva giù una figlia, Naike Rivelli che ha attaccato fortemente Celentano per le sue esternazioni. Una gravidanza tutt’altro che semplice:

“Erano altri tempi, praticamente la preistoria rispetto a oggi, e poi non ho voluto”

ha confessato l’attrice facendo riferimento al consiglio che molti le diedero, quello di abortire vista la sua giovane età.