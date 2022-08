Anna Pettinelli, astio con Rudy Zerbi: “la verità? Non lo sopporto”

Durante un’intervista la speaker radiofonica infiamma il microfono. Le sue parole sono delle vere e proprie dichiarazioni di guerra contro il collega Zerbi.

Anna Pettinelli, celebre conduttrice radiofonica, è nota per i suoi giudizi taglienti dalla schiettezza disarmante. La personalità colorita della speaker, sempre volta alla franchezza, è la motivazione attraverso la quale ha raggiunto il successo nella sua rispettiva professione.

L’elevata notorietà di Anna si sposta anche nel mondo televisivo, difatti le sue considerazioni senza freni e soprattutto senza scrupoli, le hanno permesso di diventare l’acclamata opinionista sia dei palinsesti Rai sia Mediaset.

Una medaglia, tuttavia, ha sempre due volti; una duplice conseguenza. Le franche opinioni della Pettinelli mettendo in luce la verità, la pongono in posizioni scomode tanto per lei quanto per chi ha preso di mira. Cercando di far emergere ciò che a tutti i costi vuole – deve – rimanere celato, la speaker si è più volte messa contro personaggi televisivi.

L’intervista della Pettinelli lascia l’amaro in bocca a Zerbi: “non abbiamo nulla in comune”

Il nuovo format web condotto da Lorella Cuccarini “Un Caffè con...” ha avuto come ospite della chiacchierata Anna Pettinelli. L’intervistata, in virtù delle linee comodamente informali del programma, ha parlato chiaramente del rapporto critico che ha sempre avuto con il collega Rudy Zerbi.

Il ruolo di docente della scuola di Amici è ciò che accomuna la Pettinelli e Zerbi, tuttavia si limita a questo. Le divergenze tra i due sono emerse durante la messa in onda del reality Mediaset. Le differenze e le conseguenti opinioni contrastanti consistevano sia nel metodo di insegnamento attuato, sia nella finalità stessa dell’apprendimento.

L’unica grande diversificazione si trova nel fatto che Anna e Rudy hanno un modo di pensare diametralmente opposto, incentivato e reso ferreo dalle rispettive personalità marcate. Uno scontro fra titani dall’inevitabile potenza d’urto.

Anna racconta senza veli all’amica Lorella, non solo la veridicità degli attriti con Rudy durante la diretta di Amici ma ne attesta che i litigi e le piccole schermaglie sono solo la conseguenza del giudizio che ha di Zerbi.

Anna Pettinelli: la verità su Rudy Zerbi

La voce radiofonica di RDS non ha mai temuto il confronto con il critico musicale, anzi, i due hanno vistosamente discusso nel talent ideato e condoto da Maria De Filippi. Seppur si possa pensare che i battibecchi servivano per fare ottenere maggiore visibilità alla trasmissione, le parole della Pettinelli hanno smentito questa ipotesi, confermando un’altra realtà…

La speaker, sul divano della Cuccarini, si toglie qualche sassolino nella scarpa; sta per lasciare la docenza nella Scuola di Amici e rivela a tutti ciò che pensa dell’ex collega:

Mi si chiede se i battibecchi sono veri, certo che lo sono! Altro che litigi, lui mi sta antipatico, lo dico da sempre e non c’è nulla da fare. Lo rispetto come professore ma siamo incompatibili.

La Pettinelli, secondo quanto dichiarato, oltre a dire addio al format scolastico targato Mediaset, lo dirà anche all'”acerrimo nemico” Rudy Zerby. I siparietti ironici delle due voci di Amici, calano sullo studio di Canale Cinque.