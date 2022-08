Meghan Markle, appuntamento con l’uomo inaspettato: “Ho fatto tutto al buio”

Meghan Markle al centro di grandi polemiche, nell’ultimo libro viene rivelato tutto: appuntamento inaspettato per la Duchessa.

Meghan Markle è la moglie di Harry ed è quindi la duchessa di Sussex. La nativa di Los Angeles è un’attrice apprezzata da tantissime persone e ha preso parte in questi anni a tanti progetti interessanti. Dopo il fidanzamento con il principe, la classe 1981 diede addio sia alle scene che al mondo della moda.

Il matrimonio è stato celebrato nel 2018 e la coppia ha avuto in questi anni anche due figli. Nel 2020, i due scioccarono il mondo annunciando con un post su Instagram la decisione di dividere il loro tempo tra l’Inghilterra e gli Stati Uniti e di essere finanziariamente indipendenti.

La coppia potrebbe ben presto diventare protagonista di una docu-serie prodotta da Netflix: questa notizia ha fatto storcere il naso a tantissime persone. Come se non bastasse, un nuovo libro ha rivelato succosi retroscena sulla Markle che hanno lasciato di stucco tutti i lettori.

Meghan Markle, appuntamento con l’uomo inaspettato

Il nuovo libro ‘Revenge: Meghan, Harry and the War between the Windsors’ di Tom Bower ha già scatenato un polverone mediatico senza precedenti. Tra le pagine di questo lavoro ci sono alcune rivelazioni scioccanti.

La Markle, infatti, avrebbe agito in gran segreto e avrebbe fatto di tutto per ottenere un appuntamento con l’uomo inaspettato. La narrazione ha suscitato una reazione clamorosa sia da parte della stampa che da parte della popolazione, già stupita da tutto ciò che Meghan sta facendo in questi anni.

Meghan Markle, scottanti rivelazioni: il gesto che nessuno si aspettava

Nel libro di Tom Bower viene fatta una clamorosa rivelazione. L’immagine di Meghan Markle viene ancora una volta stravolta da scioccanti divulgazioni.

“VIOLET VON WESTENHOLZ ERA IN OTTIMI RAPPORTI CON I WINDSOR E AVREBBE INVIATO DELLE FOTO DI MEGHAN A HARRY: QUEST’ULTIMO HA DATO IL SUO CONSENSO ALL’APPUNTAMENTO”

Per lo scrittore, Meghan avrebbe fatto di tutto per assicurarsi le simpatie della cerchia ristretta del principe e per avvicinarsi a lui. La scalata della duchessa è partita quindi avvicinandosi in primis alla Von Westenholz.