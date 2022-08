Noemi e Francesco Totti, il pensiero sul divorzio della Bocchi e la reazione di Chanel

L’ex capitano della Roma è stato avvistato a casa di Noemi Bocchi, Chi non avrebbe più dubbi a riguardo. È ufficiale.

Nel numero uscito ieri 3 agosto del settimanale Chi, sono state pubblicate nuove foto della coppia più paparazzata dell’estate 2022.

Se il matrimonio tra Totti e la Blasi è ormai arrivato al capolinea con tanto di nota pubblica condivisa, la relazione invece tra il Pupone e la sua Noemi Bocchi pare essere nel vivo dei giochi.

La frequentazione tra i due sarebbe proseguita nei giorni scorsi, fino all’arrivo di Totti a Sabaudia, dove si è recato per trascorrere invece qualche giorno con i figli, dando il cambio a Ilary che è invece partita ieri.

Totti-Noemi le nuove foto pubblicate dal settimanale Chi

Le immagini del settimanale di Signorini ritraggono il Pupone uscire dall’abitazione della 34enne, flower design, divorziata da Mario Caucci e madre di due figli.

Secondo quanto scritto nelle pagine di Chi, Francesco sarebbe entrato, verso le 21.30 di giovedì 28 luglio, nella dimora della Bocchi. Mentre la mattina seguente sarebbe uscita solo lei a mano con la figlia di 10 anni per lasciare via libera all’amante di sgattaiolare via senza il pericolo dei giornalisti all’inseguimento.

Poco dopo però Totti sarebbe uscito a bordo di una moto sorpreso dai fotografi di Chi. Si tratta del secondo scoop che Signorini riserva al Pupone e lo scandalo del tradimento con la giovane donna.

Ilary-Francesco-Noemi: come stanno le cose?

Lo ha fatto di nuovo. Francesco Totti è tornato sul luogo dello scoop che aveva preceduto di poche ore l’annuncio della separazione del calciatore da Ilary Blasi.

Poi segue: “E prosegue, quindi, nella calda estate romana, la frequentazione tra il capitano e Noemi Bocchi. E non sembra un’avventura, ma un amore vero“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Così le pagine della rivista descrivono questo che ai loro occhi non pare essere un gioco ma bensì qualcosa di più solido in cui in due diretti interessati credono fermamente.

L’ex capitano era sparito dai radar dopo la notte con Noemi rifugiandosi qualche giorno alle terme dei Papi a Viterbo ma è stato ripescato nel mare di Sabaudia, in attesa di qualche altro scatto che descriverà l’evolversi del suo nuovo amore.

A tal proposito invece non si è espressa la figlia maggiore di Totti, Chanel, che al momento sui social non ha ancora fatto sentire la sua voce a riguardo. Gli occhi sono però puntati su di lei che è, a dire di molti, il cuore e le orecchie della madre che forse più di tutti sta soffrendo in questa travagliata vicenda sentimentale.