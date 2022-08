“Complimenti al chirurgo” Anna Tatangelo, stratosferica in bikini ma piovono critiche – FOTO

Anna Tatangelo ha condiviso una fotografia stratosferica su Instagram: la cantante mostra praticamente tutto, ma non mancano critiche.

Anna Tatangelo è una delle cantanti più famose dell’intero panorama italiano. La nativa di Sora ha raggiunto la notorietà vincendo nel lontano 2022 la categoria Nuove Proposte del ‘Festival di Sanremo’ e legandosi a Gigi D’Alessio per numerosissimi anni.

La coppia era seguitissima dai fans: la rottura è stata per tutti un fulmine a ciel sereno. Dopo la separazione, tuttavia, Anna ha stravolto completamente la sua vita dando inizialmente un ‘taglio’ al suo look.

La classe 1987 ha poi aperto un profilo su Instagram in cui pubblica con frequenza immagini impressionanti. Anche oggi, la 35enne ha fatto esplodere gli schermi con alcuni scatti illegali.

Anna Tatangelo in bikini è stratosferica: pioggia di critiche, pazzesco

Anna ha deciso di mettere in mostra il suo corpo meraviglioso pubblicando una serie di scatti in costume.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

La cantante offre contenuti di certo non adatti ad un pubblico di minori. Il costume a perizoma, ad esempio, non copre proprio niente: difficile restare indifferenti davanti a tanta esplosività.

Anche il suo lato A è in bella mostra e fa perdere la testa a tutti: un fisico così è da dieci e lode. Stando a quanto si legge in descrizione, la nativa di Sora sta deliziando praticamente tutti.

Anna Tatangelo in costume è una bomba sexy: fans in visibilio, ma arrivano anche critiche

Anna ha abituato fin troppo bene il suo pubblico e anche oggi non delude assolutamente i suoi fans.

Dal costume fuoriesce praticamente tutto: alcune immagini non sono propriamente legali. La Tatangelo, in un modo o nell’altro, ha comunque un fisico eccezionale.

Nessuna didascalia in particolare, ma solamente alcune emoticon eloquenti. Arrivano però anche parole pesanti ed offensive.

Complimenti al chirurgo”

Ha scritto con amarezza un seguace. Questo commento così non è però isolato: in molti sottolineano questo aspetto. In un modo o nell’altro, Anna farà comunque sempre impazzire i suoi fans.