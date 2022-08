Mara Venier in costume: alla sua età è ancora incantevole. La FOTO

La conduttrice in attesa di riprendere le redini di “Domenica In” si sta godendo le ferie accanto al suo Nicola Carraro.

La macchina organizzativa della Rai è già a pieno regime per programmare la nuova stagione di “Domenica In” che aprirà i battenti l’11 settembre sempre con alla guida Mara Venier che nonostante continui a ripetere la sua volontà di prendersi una pausa, è sempre in prima fila l’anno successivo.

Per zia Mara si tratterà della sua 14esima edizione (la quinta di seguito). Un numero che segna il record assoluto di conduzioni dello show di Rai 1, superando le 13 (edizioni) condotte da Pippo Baudo.

Prima però di tornare ad animare le domeniche pomeriggio degli italiani, la conduttrice veneziana ha deciso di prendersi un po’ di meritato riposo assieme al marito Nicola.

Mara Venier si gode l’estate lontano dalla tv

La conduttrice ha geolocalizzato la località scelta per le ferie. Si tratta di Playa minitas Casa de Campo in Repubblica Domenicana, per qualche settimana il suo rifugio d’amore con il marito che la sostiene ormai dal 2006, tanto da definirsi il “suo principale fan”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

La coppia non ha mai avuto figli ma sono inseparabili, ed è quanto basta per farli sorridere sempre come due ragazzini. Mara ha postato poche ma esaustive foto che raccontano il loro viaggio nel Sud America. La prima li cattura insieme abbracciati con vista mare cristallino alle sue spalle, la seconda invece è uno scatto con la veneziana in primo piano. Nonostante l’età è bellissima! Avete visto che fisico?

Mara Venier bella come a 20 anni, che lato A incredibile

Ha 72 anni ma lo spirito di una 20enne in vacanza con il fidanzato. Nelle foto pubblicate appare infatti radiosa e smagliante, con i capelli sciolti e la pelle ambrata dopo aver fatto una scorpacciata di sole.

Nessuna immagine la cattura a figura intera ma solo mezzo busto mostrando un décolleté da sogno ancora molto tonico e rigoglioso.

Lato A inoltre enfatizzato da un reggiseno a spalline sottili e fantasia paisley sui toni del marrone, coccio e rosso, che ben si abbina alla sua carnagione abbronzata.

Un “Noi ❤️” campeggia come descrizione della foto accanto a Nicola, un post che in poche ore ha ottenuto oltre 36mila like e migliaia di commenti da parte dei fan che la amano fin dal suo primissimo debutto in tv.