Pippo Baudo non ha tregua: retroscena stupefacente sul secondo figlio segreto

Dopo le preoccupazioni per la sua salute, Pippo Baudo è di nuovo al centro del mirino: spunta un’indiscrezione clamorosa su un presunto secondo figlio segreto.

Non uno, ma ben due. Pippo Baudo avrebbe due figli rimasti segreti per anni. Il conduttore – sposatosi per ben due volte, prima con Angela Lippi, poi con Katia Ricciarelli – è coinvolto in un nuovo colpo di scena in cui è protagonista un altro figlio segreto, spuntato solo di recente.

Se già ne aveva svelato uno – Alessandro, classe 1962 – a questo se ne aggiungerebbe un secondo: la scoperta è clamorosa, nessuno se lo aspettava.

Pippo Baudo: retroscena stupefacente sul secondo figlio segreto

Se Pippo Baudo ha catalizzato l’attenzione per i suoi problemi di salute – sembra che gli impediranno persino di tornare alla prossima edizione del Festival di Sanremo – spunta un’indiscrezione clamorosa su un suo secondo figlio segreto.

Anni fa è emerso come sia il padre di Alessandro, nato dalla relazione del conduttore con Mirella Adinolfi. Il classe 1962 solo in età adulta ha scoperto di essere figlio di Baudo: nella sua infanzia lo vedeva bazzicare per la sua casa, pensando che fosse uno zio.

Di recente si è trasferito dall’Australia – dove vive con la famiglia – all’Italia, proprio per avvicinarsi al padre. Lo storico conduttore ha, infatti, avuto pesanti problemi di salute: in particolare ha riscontrato difficoltà al ginocchio e pertanto la vicinanza del figlio (è tornato nel Lazio dove il presentatore vive) gli ha dato sollievo.

Oltre ad Alex e al figlio segreto Alessandro, il conduttore ha dato alla luce Tiziana: accanto a loro tre, spunta un quarto figlio.

Pippo Baudo: spunta secondo figlio segreto

Il secondo figlio segreto di Baudo è legato alla storia tra il conduttore e la Ricciarelli, ancora impressa nella memoria collettiva. Emerge come la coppia sarebbe stata in dolce attesa: tuttavia la cantante lirica avrebbe raccontato come il conduttore l’avesse spinta ad abortire in quanto erano molto giovani e stavano insieme da poco.

Sposatisi, nel corso del loro matrimonio non hanno più avuto figli, portando nel cuore della Ricciarelli un grosso rimpianto. Il loro amore, che ha fatto sognare milioni di italiani, si è poi spezzato con un addio, molto doloroso. La coppia era amatissima dal pubblico e ancora oggi i suoi fan la rimpiangono: la fine del loro rapporto ha lasciato l’amaro in bocca e il nuovo retroscena ancora di più.