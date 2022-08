Ilary Blasi abbandona la tv dopo la separazione: sparirà dai radar. La reazione di Totti

La conduttrice di Canale 5 avrebbe deciso di allontanarsi dalla tv in seguito alla tempesta mediatica che si è abbattuta su di lei. Ecco la verità.

Il divorzio dell’anno: Francesco Totti e Ilary Blasi si sono detti addio dopo vent’anni. Ormai, in questi giorni non si parla d’altro. Tutti gli occhi sono puntati sui movimenti dell’ex calciatore e della conduttrice ma ancora nessuna dichiarazione dai diretti interessati, se non l’annuncio della separazione avvenuto tramite social.

I rapporti tra i due non sembrano affatto essere distesi, anzi. Già dal momento in cui hanno deciso di confermare la loro separazione, l’hanno fatto con due comunicati separati, in disaccordo sulle parole da usare. Ilary era stata chiara: ”non seguiranno altre mie dichiarazioni”. Eppure in molti erano certi tornasse nel salotto della sua migliore amica Silvia Toffanin dove l’ultima volta aveva smentito la crisi con suo marito.

Ilary Blasi e l’annuncio sconcertante: lascerà le scene

E se Francesco Totti declina gli impegni pubblici e sparisce dai social proprio per non esporsi riguardo quanto sta accadendo in queste ultime settimane, Ilary è diventata sempre più attiva su Instagram ma mai una dichiarazione in merito alla separazione.

In fondo quando una donna è ferita, non importa che si tratti di Ilary Blasi, si comporta proprio come qualsiasi altra donna pubblicando sui social scatti di sé dove ostenta una ritrovata tranquillità.

Eppure la tempesta mediatica che si è abbattuta su di sè e sulla sua famiglia l’ha messa a dura prova. Appena lanciata la bomba, Ilary è partita con i figli e la sorella alla volta della Tanzania e quando è tornata si è rifugiata a Sabaudia, come se volesse evitare a tutti i costi di tornare alla sua routine quotidiana. Intanto Totti continua a essere paparazzato sotto casa di Noemi Bocchi, senza mostrare il minimo dubbio riguardo la decisione presa.

A quanto pare i rapporti tra Totti e Ilary sono glaciali, non si è trattato, dunque, di una separazione pacifica e indolore soprattutto a causa delle indiscrezioni che sono uscite sui giornali e che non sono affatto piaciute alla conduttrice.

Il momento difficile che sta attraversando la Blasi viene confermato dalla sua decisione di lasciare la tv. Almeno per ora. Infatti, a quanto pare, Ilary starà lontana dal piccolo schermo per un anno, giusto il tempo di smaltire il boom mediatico che l’ha coinvolta.

Dunque, non arriverà nessuna confessione in diretta televisiva, nè tanto meno ci sono nuovi progetti all’orizzonte. Molto probabilmente tornerà su Canale 5 con la nuova edizione de ”L’Isola dei famosi” in onda nella primavera del 2023, dopo il ”Grande Fratello Vip”.

La reazione di Francesco Totti

Ma in tutto ciò, quanto sarà partecipe Totti delle scelte di Ilary? Avranno preso di comune accordo la decisione di non rilasciare dichiarazioni e di declinare ogni impegno pubblico oppure è stata solo la conseguenza di una tempesta mediatica che si è abbattuta su di loro e sulla loro famiglia?

Al momento Francesco Totti non ha reagito a questa decisione presa dalla ex moglie. Sicuramente in questo momento staranno cercando di tutelare il più possibile i loro tre figli, per evitare di far arrivare a loro le voci più spiacevoli in merito alla loro famiglia, visto e considerato quanto è stato detto nelle ultime settimane dai giornali.