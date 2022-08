Sonia Bruganelli travolta dalle critiche: Chi non riesce, rosica”

L’opinionista del ”Grande Fratello Vip”, in queste ore è al centro delle polemiche per un gesto che non è stato apprezzato dal pubblico. Ecco quale.

Non c’è pace per Sonia Bruganelli, sempre al centro delle polemiche. Spesso sono stati oggetto di critica i suoi discorsi o atteggiamenti di chi ostenta la ricchezza sui social, piuttosto che i suoi commenti scomodi, talvolta non condivisi dal grande pubblico.

Sarà per questo che Alfonso Signorini ci ha visto lungo, volendola a tutti i costi come opinionista del ”Grande Fratello Vip”, dove sa come creare dinamiche nella Casa, comodamente dalla sua poltrona di Cinecittà.

Questa volta, il pubblico ha puntato il dito contro di lei dal momento in cui è uscita la notizia che Sophie Codegoni sarà la nuova Bonas di ”Avanti un altro”, format condotto da suo marito, sostenendo che la bella milanese sia stata raccomandata proprio dalla Bruganelli.

Sonia Bruganelli risponde alle critiche

Sonia Bruganelli, non ci sta. E non si è fatto attendere il suo messaggio di risposta, nonché provocatorio sui social.

La moglie di Bonolis ha voluto chiarire che nessun accordo al ”Grande Fratello” ha indirizzato questa scelta, piuttosto l’ex tronista ha meritato un ruolo che sembra fatto su misura per lei.

Dalla vasca di bagno della sua casa romana, Sonia ha messo in chiaro la posizione sua e del suo staff in merito alla scelta che vedrà Sophie Codegoni come Bonas di ”Avanti un altro” a partire da gennaio 2023.

“Su Instagram e ovunque molti di voi che sono fautori di un’Italia in cui non esiste la meritocrazia ma esiste solo il clientelismo, pensano che Sophie Codegoni non abbia fatto il provino e che sia stata scelta perché raccomandata. Non è così, Sophie mi è piaciuta, l’ho conosciuta, è una bellissima donna e vi voglio dire che se vi va di vedere questo provino lo vedrete, se non vi va di vedere il provino e rimanere convinti e mangiarvi il fegato, convinti che se non ce la fate a fare le cose non sia per demerito vostro, per scarsa volontà ma perché non siete stati raccomandati dalla persona giusta, mi dispiace per voi”.



La Bruganelli ci è andata giù pesante e ha concluso con una frase dai colori accesi:

“Come sempre chi non riesce ‘rosica’, se non ce la fate ad ottenere risultati forse è solo perché qualcuno è meglio di voi”.

Il provino di Sophie Codegoni

Sonia Bruganelli ha voluto rendere pubblico su Instagram il provino di Sophie, cercando di chiarire quali sono stati i motivi che l’hanno spinta a scegliere proprio l’ex gieffina. Sicuramente la fidanzata di Alessandro Basciano non ha nulla da invidiare alle Bonas precedenti ed è anche già seguitissima sui social.

Il suo fisico così come quella parlantina che la contraddistingue, potrebbe dare un ruolo diverso e inedito alla Bonas che fino ad ora ha acceso i riflettori su di sé, esclusivamente per le sue doti fisiche. Dunque, non ci resta che attendere il prossimo gennaio per capire se davvero la scelta della Bruganelli sia stata azzeccata!