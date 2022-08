Adriano Celentano, la moglie confessa: “Sì anche io l’ho tradito”. Il nome è clamoroso

Non solo il Molleggiato ha tradito la moglie nel 1980 con Ornella Muti, ma anche la sua consorte per ripicca avrebbe commesso lo stesso peccato. Ecco con chi.

Sono una delle coppie più solide della televisione, genitori amorevoli accanto anche ai figli Rosita, Giacomo e Rosalinda, tanto desiderati fin dall’inizio della loro relazione. Tanti i successi personali accompagnati anche dalle varie collaborazioni televisive intraprese con successo e che hanno portato Adriano Celentano e Claudia Mori alla ribalta mediatica che tutti conosciamo.

La vita della coppia però si è scontrata anche con un periodo molto buio, un momento di profonda crisi coniugale che li ha portati quasi al divorzio.

Tutta colpa di Ornella Muti che recitava nel film ‘Il bisbetico domato’ proprio accanto ad Adriano Celentano nel lontano 1980. Impossibile resistere alla passione, tanto che entrambi senza pentimenti si sono lanciati nelle braccia dell’altra e si sono dati al piacere reciproco.

Dopo anni la verità esce a galla, anche Claudia Mori ha tradito

La verità del tradimento è venuta a galla solo recentemente durante un’intervista doppia a “Ogni Mattina” programma trasmesso su Tv8, confermata non solo dalla stessa Ornella ma anche da Naike Rivelli, che avrebbe ammesso che quanto accaduto con sua madre è avvenuto perché “forse nella famiglia Celentano all’epoca non erano così felici”.

Entrambe le showgirl inoltre hanno rivelato che all’epoca la signora Celentano era poco presente a casa e che dedicava poche attenzioni al marito per dedicarle invece ad un altro uomo.

La Mori e il Molleggiato si sono sposati nel 1964, ad un anno esatto dal loro primo incontro, quando il cantante e attore era ancora insieme a Milena Cantù. Si tratto quindi in effetti del primo tradimento di Adriano, replicato poi vent’anni dopo con la collega Muti.

Ma invece Claudia ha tradito davvero?

Il tradimento della Mori ai danni di Celentano. I fatti parlano chiaro

Sempre durante l’intervista su Tv8, la Muti, confessando il tradimento, ha spiegato poi anche che all’epoca la Mori, che si era presa tutte le responsabilità dell’atto di infedeltà del marito, era andata con un altro uomo a sua volta.

Non è però stata rivelata la sua l’identità – “mi porterò il segreto nella tomba”, ha confessato l’attrice – ma ha confessato che si tratterebbe di un attore famoso.

Per il momento la moglie del Molleggiato non ha replicato, anche se sono in molti a credere che non ci sarà mai una dichiarazione pubblica su quanto accaduto dentro le mura domestiche e che per molti anni ha tenuto divisa una delle “coppie più belle del mondo”.