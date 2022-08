Amendola e Francesca Neri, dopo 25 anni di matrimonio l’addio. Rottura dolorosa, i dettagli

Claudio Amendola e Francesca Neri sono finiti al centro del mirino: secondo alcune voci sarebbe nell’aria una presunta crisi. Retroscena spiazzante.

Un amore lungo 25 anni. Questo il legame che unisce Claudio Amendola e Francesca Neri, noti attori amatissimi per le loro interpretazioni tanto da essere tra i più seguiti nel panorama dello spettacolo italiano.

Sposatisi nel 2010 a New Yok, hanno fatto sognare il pubblico con il loro matrimonio che li ha portati a essere uno al fianco dell’altro, tra gioie e dolori. La Neri tempo è stata, infatti, colpita da una pesante malattia: si tratta della cistite interstiziale cronica che le ha fatto vivere un grande dolore fisico. Al suo fianco il marito che l’ha assistita in tutto per tutto.

Nonostante il loro rapporto di ferro, qualcosa sembra sia andato storto: si stanno diffondendo voci sul loro addio.

Claudio Amendola e Francesca Neri: l’addio più triste, drammatico retroscena

In queste al centro del gossip c’è la coppia Amendola Neri che sembra essersi spezzata.

Dopo l’inizio dell’estate di fuoco con il divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti, sembra che un’altra coppia sia scoppiata.

L’amore Amendola e Francesca Neri sarebbe giunto al capolinea: per ora i due non sono intervenuti sull’accaduto. Se pur legati da un forte sentimento, negli ultimi anni hanno vissuto grosse difficoltà: dopo che l’attrice si ammalata è finita in depressione.

Amendola e Francesca Neri, la separazione: dettaglio clamoroso

Se non sono ancora chiare le dinamiche della separazione tra l’attore de “I Cesaroni” e la Neri – anche i motivi sono ancora misteriosi – sembra che ci sia già stato un cambio di casa per uno dei due.

Ad andarsene dallo loro abitazione sarebbe stato Amendola: il 59enne romano avrebbe fatto i bagagli, salutando la moglie che sembra ormai diventata sua ex. La voce sull’addio tra i due ha toccato il pubblico: un po’ come il caso Totti e Blasy, il loro amore sembrava eterno.

dopo 25 anni di amore travolgente finisce tutto

Se in queste ore le cronache rosa non parlano d’altro, rimane aperto lo spiraglio che sia solo una fase passeggiera: per ora si tratta di voci e indiscrezioni. Si attende la conferma ufficiale da parte dei diretti interessati su come stiano davvero le cose e se sia vero che ormai si sono allontanati.