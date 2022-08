Elettra Lamborghini, fuori tutto il davanzale nella FOTO | “Se zoommi vedi le boe”: web in estasi

Elettra Lamborghini incontenibile nel suo ultimo scatto di Instagram: la cantante sceglie di esporre tutta la mercanzia. Il risultato è senza paragoni!

Aveva cercato di confondere i fan con ogni mezzo a sua disposizione, ma alla fine non era riuscita nel proprio intento. Anche per il 2022, infatti, Elettra Lamborghini ha sfornato l’ormai consueto tormentone estivo, che da ben tre settimane sta facendo ballare i suoi affezionati ascoltatori.

Si tratta del singolo “Caramello“, interpretato dall’artista in collaborazione con Rocco Hunt e Lola Indigo. Il videoclip ufficiale della canzone, distribuito tramite YouTube, ha già superato quota 11milioni di views.

La Lamborghini, attualmente, si sta godendo il suo successo direttamente dalle spiagge incantevoli della Sicilia. Proprio l’ultima foto apparsa su Instagram la vede indossare un bikini sensazionale sui toni dell’azzurro. Di fronte al davanzale incontenibile dell’ereditiera, i commenti sono stati a dir poco audaci.

Elettra Lamborghini esplosiva sui social: in bikini il suo fascino è indescrivibile

La moglie di Afrojack ha nuovamente trovato il modo per far parlare di sé sulle piattaforme social. D’altronde, il fascino esplosivo della Lamborghini non è affatto una novità agli occhi dei più. Con le sue curve da vera pin-up, la 28enne sfodera sempre una sensualità impossibile da contenere.

L’ultimo scatto che la Lamborghini ha condiviso su Instagram, a tal proposito, la vede indossare uno striminzito costume sui toni dell’azzurro. Sullo sfondo l’incantevole litorale della Sicilia, in primo piano una visione di fronte alla quale il web è letteralmente andato in tilt!

Elettra Lamborghini, la FOTO in costume paralizza il popolo del web: una bomba!

Ammiccante ed esplosiva, Elettra Lamborghini ha nuovamente catturato le attenzioni dei suoi seguaci con una foto in bikini da rimanere paralizzati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

“Se zoommi bene vedi le boe“: questa la provocazione della cantante, che i fan di Instagram non si sono sottratti dal raccogliere.

“Non serve zoomare, si vedono bene lo stesso”

è il commento di uno dei tanti followers dell’artista, rimasto come gli altri ipnotizzato dal davanzale che non ne vuole proprio sapere di rimanere celato. Elettra, ancora una volta, si è guadagnata una vera standing ovation di likes.