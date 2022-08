Romina Power, nuova rivelazione bomba sulla figlia Ylenia. Il racconto gela il sangue

Cosa è accaduto alla giovanissima in quel lontano 1994 in America, lontano dagli occhi di amici e genitori che non hanno mai saputo la verità sulla sua scomparsa?

Lei non è solo la figlia d’arte degli attori americani Tyrone Power e Linda Christian ma anche la compagnia storica di Al Bano Carrisi con cui per moltissimi anni ha condotto una relazione lavorativa oltre che sentimentale.

Insieme sono diventati presto genitori di Ylenia, Cristèl, Romina Jr e Yari, anche se è la primogenita a riempire le pagine di cronaca italiana dopo 28 anni di ricerche, scomparsa tragicamente e nell’ombra senza più dare segni di vita.

Ma cosa è accaduto durante quella notte di Capodanno del 1994?

Romina Power non smette mai di sperare, il ricordo è vivo nel suo cuore

Ylenia è scomparsa a New Orleans il 31 dicembre del 1993 in circostanze misteriose durante un soggiorno di studio. Negli anni sono state vagliate migliaia di ipotesi e sentiti molti testimoni ma nulla è mai stato confermato nonostante l’insistenza dei genitori nel cercare qualche pista possibile.

Alla fine però non hanno potuto far altro che prendere la decisione più dolorosa. Il Tribunale di Brindisi, con provvedimento del 9 novembre 2012, ha pubblicato la richiesta di “morte presunta” della donna su richiesta della famiglia Carrisi.

Un durissimo colpo per la cantante americana che, intervistata da Walter Veltroni, ha dichiarato un’amara verità sulla scomparsa della giovane che oggi avrebbe 50 anni.

Romina Power, rivelazione bomba sulla figlia Ylenia

Il giornalista ed ex sindaco di Roma ha avuto modo di scambiare qualche battuta con Romina, l’ultima intervista però è stata la più drammatica visto che la cantante alla richiesta di Veltroni di sapere il suo desiderio più grande, ha ammesso senza giri di parole:

Se potessi scegliere rivivrei un giorno con Ylenia. Un giorno qualsiasi, con lei… Non smetterò mai di cercarla…

Poi però prosegue il racconto drammatico: “In quella città tremenda, New Orleans, ogni anno spariscono tantissime persone. Ovviamente non se ne parla molto, perché tutti hanno paura, non si capisce di cosa. Secondo me, lei, come tante altre ragazze, sarà capitata in una di quelle situazioni dalle quali è difficile uscire, è difficile scappare”.

Romina soprattutto non ha mai smesso di sperare di poterla riabbracciare un giorno, tanto che spesso nella sua pagina Instagram condivide scatti con lei, felice e serene come non mai.