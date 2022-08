Ilary e Chanel due gocce d’acqua | In spiaggia mamma e figlia dimenticano Totti: le FOTO

Ilary Blasi e Chanel Totti, sfida a colpi di bikini in spiaggia: mamma e figlia, unite e complici, sembrano già aver dimenticato Francesco!

A dispetto di quello che sta cercando di dimostrare, superare la rottura con Francesco Totti non sarà sicuramente semplice per Ilary Blasi. I followers più attenti, che la seguono ormai da molti anni, non hanno potuto far a meno di sottolineare il suo lampante dimagrimento.

La conduttrice, senza ombra di dubbio, ce la sta mettendo tutta per archiviare definitivamente l’amore durato vent’anni con l’ex marito, che pur le ha dato i suoi tre meravigliosi figli.

Proprio quest’ultimi, come le foto apparse sui giornali non mancano di rivelare, sembrano essere la ragione di vita di mamma Ilary. In particolare, gli scatti che ritraggono l’ex lady Totti accanto a Chanel sono qualcosa di unico ed emozionante.

Ilary Blasi al mare con la figlia Chanel: un incanto per gli occhi

Chanel Totti è la secondogenita della presentatrice di Canale Cinque e dell’ex campione della Roma. Lo scorso maggio, la giovanissima festeggiava il traguardo dei 15 anni d’età accanto a mamma e papà. Ora, anche la sua quotidianità sta subendo un vero e proprio rivoluzionamento a seguito del divorzio della coppia.

La 15enne, nonostante il periodo di difficoltà vissuto, non abbandona mai la mamma famosissima. Ilary, che è solita frequentare le spiagge di Sabaudia, è stata immortalata proprio negli scorsi giorni in compagnia della sua secondogenita. Solo al fianco di Chanel, la conduttrice sembra non perdere il suo incantevole sorriso.

Ilary e Chanel in spiaggia sono due gocce d’acqua: la FOTO

L’una al fianco dell’altra, Chanel e Ilary sembrano supportarsi a vicenda in questo momento a dir poco drammatico delle rispettive vite. Se la Blasi sta attraversando una burrascosa separazione dall’ex marito Francesco Totti, per la 15enne il trauma non potrà che essere il medesimo.

Eppure, nella spiaggia di Sabaudia che sono solite frequentare, le due donne si mostrano sorridenti e complici, unite a dispetto della tempesta mediatica che le ha travolte.

In bikini, Chanel e Ilary sono una più bella dell’altra e sembrano aver letteralmente dimenticato Francesco Totti, sparito dai radar ormai da giorni.

La solidarietà tra mamma e figlia, agli occhi dei fan, è qualcosa di davvero emozionante. Come si rileva grazie ai commenti, la maggior parte degli utenti è apertamente schierata a favore della conduttrice.