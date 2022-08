Rosalinda e Zenga, la vacanza prende una piega inaspettata | “Dopo due giorni sono già così.. ”

Rosalinda Cannavò, la vacanza con Andrea Zenga ha preso una piega inaspettata: la foto apparsa sui social parla chiaro

La meta che la coppia formatasi al “GF Vip” ha scelto per le proprie vacanze è l’incantevole isola della Sicilia. D’altronde, essendo Rosalinda Cannavò nata a Messina, le cose non sarebbero potute andare diversamente. Andrea Zenga, che l’anno scorso aveva mostrato alla fidanzata il suggestivo litorale marchigiano, ha deciso di seguire l’attrice alla volta della sua terra d’origine.

Tra soste in negozietti tipici e località di mare a dir poco mozzafiato, il relax di Andrea e Rosalinda si sta svolgendo non senza qualche inevitabile “disavventura“. È stata la Cannavò stessa a parlarne tramite i social, con tanto di foto volta a documentare quanto rivelato. Cosa sta accadendo in Sicilia?

Rosalinda e Zenga, la vacanza prende una piega inaspettata

In Sicilia, la coppia formatasi nel corso della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” sta beneficiando di giornate davvero incantevoli. Il litorale della splendida isola starebbe offrendo a Rosalinda e Andrea panorami impagabili e bellezze tutte da scoprire.

La coppia, sempre più innamorata, non poteva non portare con sé il dolcissimo cane Chinu, adottato solamente qualche mese fa, e ormai divenuto una sorta di figlio.

Proprio mediante uno scatto ritraente l’animale, la Cannavò ha voluto condividere con i fan un “problema” che si sarebbe presentato durante i primi due giorni di vacanza. La foto, apparsa nelle Instagram stories, è emblematica e lascia trapelare perfettamente lo stato d’animo della cantante.

Rosalinda Cannavò, la FOTO apparsa su Instagram spiega tutto

La Sicilia, come è noto, è sinonimo non soltanto di acque cristalline e città marittime a dir poco suggestive, ma anche di ottimo cibo. Tra i prodotti tipici della zona si annoverano non solo arancini e cannoli alla ricotta, ma anche le gustosissime e rinfrescanti granite.

Rosalinda, da buongustaia e siciliana DOC, si è lasciata prendere la mano in quanto a quest’ultime, come rivelato all’interno dell’ultima Instagram story pubblicata:

IO DOPO LA 20ESIMA GRANITA MANGIATA IN SOLI 2 GIORNI DI SICILIA

L’attrice, che ha allegato una foto del suo cagnolino Chinu, non ha nascosto di sentirsi già appesantita, nonostante le sue vacanze siano iniziate solamente da pochissimo tempo. Se queste sono le premesse, la vacanza non mancherà di riservarci ulteriori, scoppiettanti sorprese.