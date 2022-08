Pier Silvio Berlusconi fa saltare tutto: via per sempre tra pochi giorni

Pier Silvio Berlusconi, ultim’ora incredibile. Arriva la decisione che nessuno si aspettava: via per sempre tra pochi giorni.

Tutti conoscono ormai Pier Silvio Berlusconi, figlio di Silvio nonché azionista di Fininvest che controlla il Gruppo Mediaset. Come se non bastasse, è il presidente e amministratore delegato di RTI, la società che esercita le attività televisive del gruppo Mediaset.

Il classe 1969, dopo la storia con Emanuela Mussida, si è legato sentimentalmente a Silvia Toffanin nel 2002. La coppia finisce spesso e volentieri al centro del Gossip: avanzano sempre con prepotenza rumors e vicende legate ai due, che devono prontamente smentire il tutto. Nelle ultime ore è avanzata una notizia alquanto devastante: Pier Silvio fa saltare tutto.

Pier Silvio Berlusconi fa saltare tutto: cosa sta succedendo

La situazione economica non è delle migliori: il mondo sta vivendo un periodo alquanto buio sotto tanti punti di vista. Anche in casa Mediaset la parola d’ordine è: risparmiare. Per questo motivo, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di stravolgere il programma del prossimo autunno per quanto concerne le sue reti.

Secondo quanto spiegato da Tv Blog, Berlusconi ha deciso di modificare totalmente la stagione televisiva. Per prima cosa, il volere principale è quello di aumentare la durata del ‘Grande Fratello Vip’: la nuova edizione del reality potrebbe durare fino al prossimo maggio.

A quanto pare non ci sarà spazio per ‘L’Isola dei Famosi‘: non si hanno notizie al riguardo sul reality in cui i naufraghi sono protagonisti. Al momento non è prevista una nuova edizione.

Stop anche per ‘Michelle impossible‘, show della Hunziker, che potrebbe ritornare però nel prossimo 2023.

Pier Silvio Berlusconi stravolge tutto: cambia la programmazione in casa Mediaset

Altri amatissimi programmi non verranno riproposti nel prossimo autunno. L’atteso ‘Talentissimo me’, show con bambini protagonisti e condotto da Piero Chiambretti, dovrebbe essere spostato per il prossimo gennaio.

Tagliata invece la trasmissione andata in onda di domenica sera, ‘Scherzi a parte‘: non si hanno conferme, ma fonti importanti sono sicure di questa decisione.

Anche le puntate del varietà della Gialappa’s Band sarebbe a rischio e secondo Tv Blog, non sono esclusi ulteriori tagli nei prossimi giorni.