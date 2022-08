Claudio Amendola e Francesca Neri, amore al capolinea: tutto finito, l’attore innamorato di un’altra

Claudio Amendola e Francesca Neri sono finiti al centro del mirino per via del loro addio: spunta l’ipotesi di una terza parte tra i due.

Un’altra coppia è scoppiata in questa rovente estate 2022. Dopo la fine tra Ilary Blasi e Francesco Totti – separazione che ha catalizzato il gossip per settimane – è il turno di Claudio Amendola e Francesca Neri: sposati da 25 anni, il loro amore secondo alcune indiscrezione sarebbe al capolinea.

La notizia si è diffusa in questi giorni finendo al centro delle cronache rosa e gettando i fan nel dispiacere totale. I due attori sembravano, infatti, legati da un amore destinato a durare in eterno, ma qualcosa è andato storto, tanto da portarli all’addio improvviso. Improvviso solo all’apparenza visto che sta emergendo come in realtà sarebbero stati in crisi da tre mesi.

Spuntano persino alcune voci sulla presenza di un‘altra persona che farebbe già battere il cuore del noto attore de “I Cesaroni”.

Amendola e Francesca Neri, amore al capolinea: l’attore innamorata di un’altra

Tra gli attori italiani più amati, Amendola – 59 anni, di Roma – è al centro dei riflettori in queste ore per il suo addio con la sua storica compagna, l’attrice Francesca Neri.

Sposatisi 25 anni fa in America, arriva tra i due il triste addio. Dopo la notizia spiazzante emergono dettagli su questa dolorosa fine: da mesi i due sarebbero in crisi. A mettere in bilico il loro amore i pesanti problemi di salute dell’attrice: colpita da una forma di cistite interstazionale ha affrontato un grande dolore fisico e di seguito una pesante depressione.

Il marito le sarebbe stato vicino nell’ultimo anno, affrontando insieme la dura problematica. Tuttavia la situazione avrebbe minato gli equilibri della coppia: tra i due sarebbe pertanto finita. Spunta un altro dettaglio clamoroso sulla vicenda che vede l’attore conquistato da un’altra.

Amendola: il suo cuore batte per un’altra

Innamoratissimo. Secondo alcuni voci, il cuore di Amendola batterebbe non più per la Neri, ma per un’altra.

L’identità della nuova fiamma dell’attore romano è misteriosa, ma questo rumors sembra proprio confermare come con la moglie sia ormai tutto finito: tuttavia rimane nei fan uno sprazzo di speranza in merito al fatto che sia solo un qualcosa di passeggero. Gli attori non si sono ancora pronunciati sulla vicenda.