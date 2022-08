Mara Venier, spunta la FOTO di 50 anni fa a gambe di fuori. Coperta solo dall’asciugamano: che spettacolo!

Mara Venier ci porta indietro nel tempo: lo scatto di quando aveva solo 20 anni è un vero capolavoro: per lei solo applausi

Tempo di ferie e di vacanze anche per Mara Venier, l’amata conduttrice che nelle prime settimane d’estate ci ha deliziato con i suoi video delle pulizie domestiche, da vera donna di casa. La Zia nazionale è così, verace e spontanea, anche per questo piace a tutti.

In questi mesi estivi ha finalmente staccato dal lavoro dopo una stagione televisiva impegnativa nella quale l’abbiamo vista ancora una volta alla guida di “Domenica In”, programma che conduce ormai da tantissimi anni e che da sempre riscuote successo nel pubblico. Ecco perché la Venier è stata riconfermata dalla Rai per un’altra stagione al timone della trasmissione domenicale.

Oggi conosciamo tutti Mara, splendida settant’enne, in ottima forma, sempre pronta a mettersi in gioco, ma voi ve la ricordate com’era 50 anni fa? Una vera bomba sexy.

Mara Venier: le ferie a Santo Domingo con il marito

Relax e meritato riposo per Mara Venier dall’altra parte del mondo. La conduttrice ha raggiunto il marito Nicola Carraro nella loro casa di Santo Domingo. È qui, infatti, che si trasferiscono quando non restano a Roma, nel meraviglioso attico con affaccio sull’Altare della Patria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

La Zia nazionale non ha fatto mancare le sue foto in questo magnifico paradiso, mostrando la casa e l’abbraccio con il marito produttore cinematografico. Insieme a loro anche il nipotino Claudio, figlio di Paolo, secondogenito della Venier e dell’attore Pier Paolo Capponi.

Nicola e Mara stanno insieme da circa 20 anni e da 16 sono sposati. La conduttrice ha alle spalle altri due matrimoni. Ma se Carraro avesse visto sua moglie da giovane cosa avrebbe detto? Sarebbe rimasto ammaliato di sicuro come lo è, del resto, oggi tutto il web davanti alla foto della Zia Mara di quando aveva 20 anni. Un vero spettacolo.

La Zia Mara a 20 anni, un vero spettacolo: la FOTO

Spesso il web ci fa dei regali magnifici. È quello che è capitato nelle ultime ore con Mara Venier. Su TikTok, infatti, circola una foto di 50 anni fa quando la conduttrice era una ragazzina. Uno scatto in bianco e nero magnifico che la vede distesa su una scala solo con un telo addosso.

Esile, longilinea con delle gambe, tutte scoperte, da far girare la testa. La Venier solo coperta dall’asciugamano

è un vero capolavoro

e oggi i suoi follower non fanno altro che riempirla di complimenti. Uno schianto che fa tornare indietro nel tempo in modo semplice e genuino e ci mostra come anche lei era una vera sex symbol.