Michelle Hunziker, spunta il VIDEO con Tomaso. Beccati insieme nella casa in cui hanno vissuto: allucinante!

Michelle Hunziker, su TikTok trapela un video con l’ex marito Tomaso Trussardi. Beccati insieme nella casa in cui hanno vissuto: il motivo

Una storia d’amore terminata con grande rammarico da parte di entrambi, ma che non ha mancato di far sognare migliaia di sostenitori nel corso di questi dieci anni. Michelle Hunziker, grazie a Tomaso Trussardi, è tornata a sorridere dopo il terribile periodo vissuto sotto l’influenza della Setta di Clelia.

Al fianco dell’imprenditore, la conduttrice ha ripreso in mano la propria vita ed ha anche allargato la famiglia, dando alla luce le figlie Sole e Celeste.

Alcuni fan, di fronte all’annuncio del divorzio della coppia, sembrano tuttora non riuscire a rassegnarsi. Per questo motivo, molti di loro continuano a prendere di mira le pagine social alla ricerca di segnali di un’eventuale reunion. Quello che è riemerso solamente nelle scorse ore, a questo proposito, lascia davvero di sasso.

Michelle Hunziker e Trussardi, c’è ancora una possibilità?

Con grande dispiacere da parte del pubblico, tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non pare esserci alcuna possibilità di un ritorno di fiamma. La svizzera, che ha iniziato una relazione con il chirurgo Giovanni Angiolini, non avrebbe più nulla da condividere con l’ex marito, ad eccezione dell’amore per le figlie.

Eppure, investigando attraverso le piattaforme social maggiormente utilizzate, alcuni fan non hanno mancato di riportare a galla un vecchio video raffigurante la coppia. La clip, apparsa su TikTok, vede la presentatrice e l’imprenditore più innamorati che mai nella casa in cui hanno vissuto insieme per tanti anni.

Michelle Hunziker, il VIDEO insieme a Tomaso Trussardi emoziona i fan

Il video che vi proponiamo risale all’epoca della prima quarantena imposta agli italiani, dunque al marzo 2020. Tomaso e Michelle, che apparivano ancora innamoratissimi, ingannavano il tempo pubblicando esilaranti video su TikTok.

“Quarantena a casa Trunziker” scriveva la presentatrice, che assieme al marito si era esibita in acrobazie che avevano lo scopo di divertire i fan. Un intento perfettamente riuscito, a giudicare dai commenti apparsi sotto al post:

“Semplicemente fantastica!! Come distinguersi dagli altri. Sei simpaticissima”

Trussardi e la Hunziker, indubbiamente, hanno trascorso dei momenti a dir poco indimenticabili l’uno al fianco dell’altra. Nonostante la separazione fosse ormai inevitabile, il tempo condiviso non verrà sicuramente rimpianto dai due ex, che si vogliono ancora molto bene.