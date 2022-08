Miriana Trevisan scopre le cosce spettacolari. “Che pezzo di…”: a 50 anni supera tutte – FOTO

Miriana Trevisan dà lezioni di femminilità e seduzione alle colleghe più giovani: l’ultima compilation pubblicata dall’ex gieffina è spettacolare

Grazie alla sua recente avventura nella casa del “Grande Fratello Vip”, il pubblico di Canale Cinque ha riscoperto con immenso piacere la favolosa Miriana Trevisan. Negli ultimi tempi, infatti, la showgirl era scomparsa letteralmente dai radar, dopo il successo riscosso negli anni Novanta e nei primi anni Duemila.

L’ex valletta di “Non è la Rai”, con ogni probabilità, aveva preferito dedicarsi alla crescita del figlio Nicola, avuto dall’ex marito Pago. Con quest’ultimo, la Trevisan ha mantenuto un rapporto di amicizia davvero speciale, che le permette di poter sempre contare sul suo aiuto e supporto.

Non a caso, anche il cantante è solito commentare gli scatti social dell’ex moglie con parole colme d’affetto. Sotto l’ultima compilation pubblicata da Miriana su Instagram, tuttavia, gli apprezzamenti a luci rosse hanno letteralmente oscurato qualunque altro tipo di complimento.

Miriana Trevisan illegale: a 50 anni è una bomba di sensualità!

È vicinissima al compimento dei 50 anni – li festeggerà il prossimo 7 novembre -, eppure il suo fascino sembra destinato a rimanere immutato. Miriana Trevisan, sensuale proprio come quando calcava il palcoscenico di “Non è la Rai”, non sembra temere minimamente lo scorrere del tempo.

Bellissima ed esplosiva, al “GF Vip” l’ex concorrente aveva ipnotizzato tutti con gli outfit che, di puntata in puntata, mettevano in risalto il suo fisico prorompente.

La fotogallery apparsa su Instagram nelle scorse ore, a tal riguardo, non fa che confermare l’esuberante sensualità dell’ex moglie di Pago. Per lei, gli apprezzamenti si sono letteralmente sprecati.

Miriana Trevisan non ha rivali: esplosiva e seducente nelle FOTO

I followers non sembrano nutrire il minimo dubbio: Miriana Trevisan non ha rivali in quanto a bellezza e fascino. La showgirl, che sfoggia con disinvoltura un abito color corallo, si è lasciata immortalare da svariate angolature.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Miriana Trevisan (@mirianatrevisan)

“Che pezzo di femmina“, “molto seducente“, “décolleté accattivante” sono i commenti degli utenti, rimasti a dir poco folgorati dalla bellezza di Miriana.

L’abito striminzito, per la gioia del pubblico, lascia scoperte le gambe spettacolari, offrendo una visuale che non ha paragoni.

La Trevisan, come dimostrano i “cuoricini” raccolti dalla compilation, ha saputo mettere d’accordo davvero tutti. Inutile nasconderlo: a 50 anni è ancora una vera e propria bomba di sensualità!