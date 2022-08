Barbara D’Urso sbeffeggiata sui social: presa di mira da un noto personaggio. Cosa è accaduto

Barbara D’Urso è stata presa di mira sui dei social network da un personaggio di spicco dello spettacolo. I dettagli su cosa è accaduto.

La conduttrice e veterana del mondo Mediaset, Barbara D’Urso è finita nuovamente sotto i riflettori della critica in occasione di un evento social, molto buffo e altrettanto ironico.

Il messaggio lanciato tra le storie di Instagram dal protagonista del gesto hanno suscitato scalpore e incredulità. Nessuno avrebbe mai immaginato si verificasse una cosa del genere, ne tantomeno per mano di uno dei personaggi in rampa di lancio.

Molti potrebbero interpretare l’inconveniente come un cambio generazionale tra le fila della conduzione sul piccolo schermo. Tuttavia sembra molto presto approfondire questi argomenti e dunque ad oggi meglio concentrarsi sull’accaduto in questione.

La bella e dinamica “Barbarella” attualmente si trova in vacanza e nel pieno del relax. Tuttavia il gesto poco carino della vip potrebbe scatenare una reazione del destinatario del messaggio o come nello stile della D’Urso fare orecchie da mercante e andare avanti per la propria strada

Barbara D’Urso ‘additata’ dal noto personaggio vip: incredibile è proprio lei!

Chi l’avrebbe mai immaginato che tutto d’un tratto, la rilassante vacanza di Barbara D’Urso finisse nel calderone delle polemiche.

Come nello stile e tradizione della conduttrice più veterana della Mediaset, il tutto potrebbe finire nel dimenticatoio degli addetti, compresa il destinatario di un messaggio tanto pungente quanto ironico.

A tirare in ballo e in negativo il nome della padrona di casa di Canale 5 è stato un noto personaggio vip, uscito allo scoperto grazie alla vetrina di “The Voice Senior” nelle vesti di giudice.

Si tratta della figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, ovvero Jasmine Carrisi. La nota influencer ama spesso condividere momenti intimi e buffi coi propri follower. Ieri mattina, la cantante di nuova generazione ha condiviso una foto con dei lavandini in serie di un bagno.

“Ogni volta che lavo le mani mi fermo a riflettere…”

scrive la nuova star dello spettacolo con tanto di frecciata ‘sonora’ alla D’Urso, ancora una volta sbeffeggiata come non accadeva da un po’ di tempo.

Il riferimento risale alla guida televisiva della conduttrice di “Non è la D’Urso” di qualche anno fa, durante la pandemia. Barbarella imitava il gesto con le mani e invitava gli italiani a lavarle accuratamente per evitare di incappare nell’infezione virale.

Il video, ripetuto più volte in più di una trasmissione col passare del tempo non è passato inosservato agli onori di cronaca.

A quanto pare anche qualcuno tra i vip in rampa di lancio come Jasmine non si è trattenuta dal riprendere il tema e ironizzare su una conduttrice che nonostante molte cose le si ritorcono contro, continua ad essere un personaggio molto stimato dello spettacolo.