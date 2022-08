Stefano De Martino e Belen, baci bollenti come due ventenni: le immagini da impazzire – FOTO

Stefano De Martino e Belen sono al centro del mirino: travolti da una forte passione, sono più innamorati di prima. Tra baci e carezze stanno passando un’estate unica.

Innamorati come non mai. Dopo essersi sposati, diventati genitori di Santiago, essere entrati in crisi ed essersi detti addio, Stefano De Martino e Belen sono tornati insieme.

Le cose sono molto cambiate nel tempo per la showgirl argentina e il noto conduttore, in un continuo sali e scendi di emozioni. Divorziati nel 2021, la Rodriguez ha intrecciato una storia con l’hairstylist Antonino Spinalbese con cui ha dato alla luce la figlia Luna Marie.

Tra i due poi la frattura che ha creato un allontanamento: tornata single Belen si è riavvicinata a l’ex marito. Ormai i due fanno coppia fissa, tanto da essere partiti insieme per le vacanze, passando così un’estate di passione travolgente.

Stefano De Martino e Belen in vacanza: baci bollenti

Belen e Stefano De Martino hanno fatto i bagagli: mano nella mano sono partiti alla volta di una meta marina dove stanno passando una romantica vacanza nel segno della passione.

Con loro non mancano Santiago e Luna Marie. Famiglia al completo sono giunti all’Isola di Albarella nel Mar Adriatico riprendendo gli attimi di spensierati sulla loro seguitissima pagina Instagram, uscendo così allo scoperto.

I due hanno ufficializzato il loro ritorno per la gioia dei fan, entusiasti nel vederli così felici.

Stefano De Martino e Belen: travolti alla passione

Tra mare e sole, De Martino e la Rodriguez stanno passando un’estate unica: a fare da filo conduttore nelle loro giornate baci travolgenti e carezze.

Dopo momenti al mare, si sono concessi coi piccoli della famiglia momenti spensierati presso un parco di divertimenti. La showgirl ha condiviso sui social gli attimi di divertimento, mostrandosi intenta a ridere al fianco del compagno: si sono ripresi sereni e molto allegri sui social.

spensierati come dei ragazzini, belen e de martino vivo una nuova fase

Sui loro volti si legge tutta la gioia per questi momenti: a volte gli amori fanno mille giri per poi tornare ancora più forti di prima.