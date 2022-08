Barbara D’Urso in vacanza tutta soletta e.. chi fa da se fa per tre..

Barbara D’Urso si sta godendo il riposo dopo l’intensa stagione televisiva. La conduttrice è partita tutta sola, ma non rinuncia a quell’attività.

65 anni, tra le conduttrici più conosciute nel settore dello spettacolo. Barbara D’Urso è famosa per i suoi innumerevoli format targarti Mediaset: anno dopo anno ha costruito una carriera ricca di traguardi.

Presente in tv dalla fine degli anni ’70, ha chiuso un’ennesima stagione televisiva, per poi darsi al riposo trascorrendo l’esteta al fresco. La presentatrice ha, infatti, una villa tutta sua nella campagna Toscana. A Capalbio (in provincia di Grosseto) possiede un’immensa dimora immersa nel verde dove si rifugia per staccare la spina.

Tra piscina e orto, si sta godendo il riposo nella splendida location presso la quale invita sovente molti amici. Dallo stile rustico, non si è fatta mancare persino una zona solarium.

Spesso sulla sua seguitissima pagina Instagram – da ben 3 milioni di follower – condivide attimi nella bellissima location, mostrandosi super abbronzata e in splendida forma.

Barbara D’Urso in vacanza senza nessuno: lo fa da sola

In attesa della ripresa autunnale del palinsesto, Barbara D’Urso sta trascorrendo attimi di relax assoluto nella sua villa in Toscana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Tra momenti in cui è presa d’assalto dai suoi amici, non mancano quelli più solitari. In particolare la conduttrice, tutta sola, si è lasciata andare a un momento a cui non ha rinunciato assolutamente.

Anche se sola non ne ha potuto fare a meno, dando così un’importante lezione di vita.

Barbara D’Urso: si gode il soggiorno solitario

Anche se in solitaria, la D’Urso si è data a un gesto immancabile in queste giornate estive: calice alla mano, ha brindato da sola.

In compagnia di un buon bicchiere di vino, davanti a un suggestivo tramonto si è goduta un momento tutto per sé dando l’esempio.

non è necessario essere circondati di persone per fare un brindisi

Il gesto della presentatrice dimostra un grande apprezzamento di se stessa, base per una vita appagante. Si può, infatti, avere tutto, ma se manca l’amore per se stessi si avrà una casa dalle fondamenta fragili in cui a fare da filo conduttore sarà l’insoddisfazione e la costante ricerca di qualcosa di più.