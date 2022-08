“Cambia tutto”, Piersilvio Berlusconi e l’annuncio inaspettato. Ecco cosa succederà a settembre

Piersilvio Berlusconi, arriva l’annuncio inaspettato. Vediamo insieme tutto quello che succederà a settembre: italiani senza parole.

Pier Silvio Berlusconi è il figlio di Silvio e controlla da anni il Gruppo Mediaset. Il nativo di Milano è anche il presidente e amministratore delegato di RTI, la società che esercita le attività televisive del gruppo Mediaset. Inutile dire che tutte le decisioni più importanti vengono prese dal lui.

Il classe 1969 è sentimentalmente legato a Silvia Toffanin, storica conduttrice di ‘Verissimo’.

Sono settimane importanti per Mediaset, dal momento che si sta definendo tutto il programma per la nuova stagione televisiva. Tra sorprese e certezze, Pier Silvio Berlusconi ha veramente stravolto tutto.

Pier Silvio Berlusconi, il programma di Mediaset è stravolto

Grandi sorprese per Mediaset, con alcuni programmi cancellati, altri confermati e altri pronti per il grande esordio.

Rispetto ai rumors iniziali, è stato confermato ‘Scherzi a parte‘ in prima serata: in molti credevano in una totale eliminazione dalla stagione televisiva.

Per quanto concerne le prime serate, via libera a ‘Tu si que vales’ (17 settembre), ‘Emigratis’ (28 settembre) e ‘Viola come il mare’ (30 settembre).

Confermatissimo il ‘Grande Fratello Vip‘: la nuova edizione comincerà lunedì 19 settembre e dovrebbe andare in onda anche di giovedì.

Per quanto concerne la fascia pomeridiana, sono stati confermati ‘Uomini e Donne’, ‘Verissimo’ con il doppio appuntamento sia di sabato che di domenica’ e lo ‘Speciale Amici’.

Pier Silvio Berlusconi, l’annuncio è inaspettato: costa sta succedendo

In queste ore, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di sconvolgere gli italiani facendo un annuncio inaspettato. Il figlio di Silvio ha in pratica annunciato che nella prossima stagione televisiva 2022-2023 assisteremo anche a ‘La Talpa‘.

“ci lavorera’ tutta la nostra squadra di maria. ovviamente il formato base è quello ma sarà tutto modernizzato. parliamo di un prime time di canale 5”,

ha annunciato Pier Silvio. Il 53enne ha poi rivelato che è ancora tutto in work in progress e ha aggiunto di volere alla conduzione qualcuno che già fa parte del gruppo.

“Ne abbiamo tanti, ma non c’è niente di definitivo”, ha chiosato l’azionista di Fininvest.