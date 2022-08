Chiara Ferragni e il costo del regalo più bello mai ricevuto: cifre mai sentite prima

Chiara Ferragni ha ricevuto e mostrato ai fan il regalo più bello e significativo mai ricevuto. Il prezzo dell’oggetto ha un valore mai registrato prima.

L’imprenditrice milanese, Chiara Ferragni ha lasciato tutti di stucco sui social network, quando ha mostrato alle telecamere il pezzo pregiato tra le sue passioni più smisurate.

Non tutti sanno probabilmente che la nota influencer è una grande appassionata di gioielli e monili di valore. Durante le uscite in tv o nelle passerelle alla moda che presiede, la showgirl ne indossa almeno uno.

Basta pensare all’enorme ‘giostra’ di bracciali luccicanti e dorati da polso, che le sono state regalate da Fedez, in occasione delle due gravidanze. Leone e Vittoria per i suoi genitori rappresentano tutto e il loro nome sarà scolpito per sempre, non solo nel loro cuore.

Negli ultimi giorni, invece è balzato agli onori di cronaca un altro monile dal significato molto profondo e dal valore in euro, impensabile

Chiara Ferragni e il regalo più bello mai ricevuto: una cifra impensabile

La showgirl e imprenditrice milanese, Chiara Ferragni è uscita allo scoperto tra le storie Instagram dell’ultima ora per regalare una gioia agli occhi dei suoi fan.

In pochi conoscono la passione più grande dell’imprenditrice lombarda, ovvero la lunga collezione di monili e gioielli di valore.

Nel corso della sua vita ed enorme carriera lavorativa, oltre a mostrare e pubblicizzare i prodotti imprenditoriali, Fedez ha dato alla moglie l’occasione per allargare l’orizzonte della collezione personale.

Dopo la collana di “Merù” coi ciondoli a tema per la famiglia e una serie di anelli di diamanti, scartati in occasione delle festività natalizie, eccone un altro dal prezzo inimmaginabile.

Si tratta di un nuovo anello, stile Crivelli, ricevuto in passato e condito da fasce in oro bianco e ricco di diamanti. Il cuore scolpito al centro del monile vanta un significato romantico molto profondo, quanto al valore.

scrive Chiara mentre sponsorizza il prodotto vintage tra le storie Instagram, con l’intenzione di far capire ai collezionisti più curiosi che l’anello non ha avuto alcun prezzo in termini d’acquisto.