La Regina Elisabetta rimuove Harry e Meghan dalla sua vita: decisione clamorosa, accade l’impensabile

La Regina Elisabetta ha preso una netta posizione contro Harry e Meghan: ormai il gelo la fa da padrone: rapporti mai così inesistenti, accade l’impensabile.

Un tempo suo nipote preferito, ormai Harry non fa più parte nella vita della Regina Elisabetta. Tutto è iniziato con la Megxit del 2020, a seguito della quale il Sussex e la consorte Meghan Markle hanno detto addio a Palazzo, abbonando gli obblighi reali.

Trasferitisi a Montecito – quartiere tra i più lussuosi della California – si sono ricostruiti una nuova vita in un’immensa dimora dove stanno crescendo i loro figli Archie e Lilibet. A fare da filo conduttore in questi due anni nelle loro vite, le costanti tensioni con i Royal inglesi con i quali ormai sarebbero sempre più distanti.

Regina Elisabetta rimuove Harry dalla sua vita: lo fa davvero

Se si era parlato di una distensione nella faida reale scoppiata ormai da anni tra Harry, Meghan e la Royal Family, si sarebbero verificato un dietro front.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑯𝒂𝒓𝒓𝒚 & 𝑴𝒆𝒈𝒉𝒂𝒏 (@meghandharry)

Dopo la partecipazione dei Sussex al Giubileo di Platino le cose sarebbero di nuovo cadute a picco: non sentitisi a loro agio a Londra, i Duchi sarebbero partiti addirittura prima della conclusione dei festeggiamenti legati ai 70 anni di trono della Sovrana. Quest’ultima se un tempo adorava Harry, sarebbe ormai stufa dei suoi comportamenti e di quelli Meghan.

In questi mesi tante le accuse della coppia contro i parenti nonché i progetti che li metterebbe in difficoltà come una biografia bomba di Harry in uscita in cui si svelerebbero segreti dei reali inglesi: Palazzo sta già tremando per questa pubblicazione.

Harry, il gesto social della Regina nel mirino: tutto finito

In virtù dei rapporti sempre più difficili tra Harry e la Royal Family, arriva un gesto clamoroso da parte della Regina Elisabetta in occasione dei 41 anni della moglie del Sussex.

Il 4 agosto Meghan ha spento 41 candeline, festeggiando in America: se il Principe Carlo e William hanno dedicato un contenuto social con tanto di auguri, diverso è stato per la Regina. Sul suo profilo ufficiale non è comparso nulla in merito al compleanno della Markle. La decisione di non farle gli auguri non è passata inosservata dimostrando quanto ormai la coppia sia distante dalla Sovrana, sempre più stufa e intollerante dei loro costanti colpi di scena.