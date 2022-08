Flora Canto in costume fa rischiare l’infarto. Tripudio social per lady Brignano: “stai bene pure con…” – FOTO

Flora Canto, la coppia di scatti in costume fa girare la testa ai fan: lady Brignano è sensuale oltre ogni immaginazione

Lo scorso 30 luglio è ufficialmente divenuta “lady Brignano” sotto lo sguardo commosso di amici e parenti. Flora Canto, classe 1983, è la romana DOC che ha fatto perdere la testa al comico più amato dello spettacolo italiano.

Attrice e doppiatrice, la 39enne si è fatta notare grazie al ruolo di tronista ricoperto in una delle prime edizioni di “Uomini e Donne”. In precedenza, la Canto era già salita alla ribalta per via della relazione con Filippo Bisciglia, conduttore di “Temptation Island” ed ex concorrente del “Grande Fratello”.

L’incontro con Enrico Brignano avvenne nel 2013 presso il litorale di Sabaudia. I due, che da quel giorno non si sono più lasciati, hanno formato una solida famiglia, consolidata dall’arrivo dei figli Martina (2017) e Niccolò (2021).

Flora Canto: tutto sulla bellissima moglie di Enrico Brignano

Salì alla ribalta proprio per via della sua relazione con Filippo Bisciglia, all’epoca concorrente del “Grande Fratello”. Dopo aver archiviato il rapporto con il conduttore, Flora Canto tentò di trovare l’amore all’interno della trasmissione “Uomini e Donne”.

Il vero colpo di fulmine, tuttavia, arrivò quando, nel lontano 2013, l’attrice incontrò il noto comico Enrico Brignano presso una spiaggia di Sabaudia. Nonostante vi fossero ben 17 anni d’età a separarli, per entrambi fu amore a prima vista.

Flora, mamma di Martina e Niccolò, è convolata a nozze con Brignano lo scorso 30 luglio, di fronte agli sguardi ipnotizzati dei suoi affetti. A distanza di pochissimo dal gran giorno, la Canto è tornata sui social più in forma che mai, splendida nel suo costume turchese che non ha mancato di seminare il panico.

Flora Canto, fan in delirio di fronte alle FOTO: meravigliosa in costume

Anche lady Brignano, nonostante gli impegni legati ai figli Martina e Niccolò, ha necessità di godersi una meritata pausa di tanto in tanto. Le foto da poco pubblicate su Instagram sembrano immortalare proprio uno dei rarissimi momenti di relax della neosposa.

Il costume turchese, che fascia perfettamente il décolleté della Canto, ne risalta la carnagione abbronzata e le labbra tinte di rosa.

Di fronte alla bellezza della doppiatrice, i fan non si sono minimamente trattenuti: “stai bene pure con…tutto“, “sei veramente uno splendore“.