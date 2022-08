Isabella e Fabio salutano tutti con un VIDEO. Pubblico in fermento: “vi prego, dateci notizie”

Cosa è accaduto a Isabella Ricci e Fabio Mantovani, celebre ex coppia di Uomini e Donne? Il video pubblicato dalla dama lascia sbalorditi

Sono stati in assoluto la coppia più criticata e discussa della passata edizione di “Uomini e Donne”, nonostante il loro sentimento, a distanza di mesi, si sia rivelato autentico e tutt’altro che studiato a tavolino.

In principio, infatti, era stata la rigidità di Isabella Ricci a non convincere affatto il pubblico presente alle registrazioni del dating show, e in particolare gli opinionisti stessi. Con il tempo, tuttavia, i telespettatori si sono incredibilmente affezionati alle vicende riguardanti la dama, che è riuscita a far emergere il proprio vero carattere.

Isabella Ricci, tutto sulla dama più discussa di “Uomini e Donne”

È approdata in trasmissione al termine dell’edizione 2020/21 del dating show e ci è rimasta fino all’ottobre 2022. In pochissimi mesi, Isabella Ricci si è fatta conoscere e apprezzare dal pubblico di Canale Cinque, che ormai la venera letteralmente.

Grazie al programma di Maria De Filippi, l’ex modella ha conosciuto l’attuale marito Fabio Mantovani. Al termine di un serrato corteggiamento, il cavaliere è riuscito a far innamorare la recalcitrante Isabella, che non ha saputo resistere al fascino dell’uomo.

I due, come si evince grazie ai rispettivi profili social, stanno vivendo un periodo davvero magico. Ciò nonostante, nelle ultime settimane, qualcosa sembrerebbe aver turbato l’equilibrio all’interno della coppia. Attraverso un video a dir poco clamoroso, marito e moglie hanno inaspettatamente salutato tutti. Cosa sta succedendo?

Isabella e Fabio salutano tutti con un VIDEO: pubblico in fermento

L’ultimo video che Isabella Ricci ha condiviso su Instagram ha lasciato migliaia di fan di stucco. La clip, ripostata anche dal marito Fabio Mantovani, contiene un ringraziamento davvero speciale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Isabella Ricci (@isabellaaricci.real)

“Siete stati tutti molto preziosi. Un sentito ringraziamento per la vostra gentilezza e professionalità”

I due coniugi hanno dedicato queste parole all’équipe medica della Clinica San Francesco di Verona, presso cui Mantovani si è recentemente operato a causa di un problema al ginocchio.

I fan, in fermento, hanno immediatamente sommerso il post di commenti: “spero sia andato tutto bene“, “vi prego, dateci notizie“. Come confermato dalla Ricci qualche settimana fa, l’intervento del marito è fortunatamente andato a buon fine. Fabio, che si sta rimettendo in sesto, necessita semplicemente di un lungo periodo di riabilitazione.